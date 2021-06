Het weer van vandaag: wederom zomerse taferelen in de regio

De zon schijnt woensdag volop in de regio. Af en toe zijn er enkele velden van hoge sluierbewolking. Het is 27 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind.

Vanavond en vannacht volgen opklaringen en enkele wolkenvelden. Het wordt 16 graden en de zwakke zuidoostenwind draait naar het zuidwesten.

Donderdag hangt er in het uiterste westen laaghangende bewolking. In de middag volgen perioden met zonneschijn, maar vooral in het oosten van de regio zal er een toenemende kans op een regen- of onweersbui zijn. Het is 19 graden aan zee tot lokaal 24 graden bij Gorinchem.

Tot en met zondag is er een afwisseling van zonneschijn en wolkenvelden. Het zal 19 tot 23 graden zijn en er staat een overwegend matige wind uit het noorden.