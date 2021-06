Sliedrechter wandelt de wereld over: 'Het is mooier dan ik ooit had durven denken'

"De voetjes gaan goed. De conditie is ook prima, maar de rug is wat minder", vertelt Boerman. "De backpack begint aan de achterkant wat door te wegen. Maar de spirit zit er goed in".

Op dit moment heeft de Sliedrechter lekker weer in Frankrijk, maar dat was in de voorgaande weken wel anders. In de eerste twee weken had hij te maken met veel regen. Maar Boerman geniet vooral van zijn wandeltocht: "Ik heb ontzettend veel lieve mensen ontmoet. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik af en toe een slaapplek krijg aangeboden."

Wandelaar Tom Boerman in Frankrijk | Foto: Tom Boerman

Met de wandeltocht wil de Sliedrechter laten zien 'dat de wereld niet zo slecht is'. Zo werd Boerman twee weken geleden uit een bos geplukt door een Duitser. "Hij had mijn livetracker gevolgd op mijn website. Op een avond had ik net mijn kamp opgeslagen en hoorde ik geritsel aan mijn tent. Ik dacht: het zal toch niet zijn dat een boswachter me een boete gaat geven? Maar het was die Duitser. Hij heeft me vervolgens meegenomen naar zijn huis en aan zijn familie geïntroduceerd. Daar hebben we de maaltijd gedeeld, kon ik douchen en mocht ik slapen."

Tom Boerman slaapt vaak in een tentje | Foto: Tom Boerman

'Mooier dan ik ooit had durven denken'

Het is slechts één van de mooie verhalen die Boerman in een maand heeft opgedaan. "De mensheid kan als collectief soms falen, maar als individu zitten er echt pareltjes tussen", vat hij poëtisch samen. "Het is een prachtig avontuur geworden, veel mooier dan ik ooit had durven denken."

Twee dagen geleden belandde Boerman wel even in de problemen. Toen raakte hij de weg in het bos kwijt. "Ik toverde mijn kompas uit de tas. Via veel struiken en doornhagen heb ik mijn weg weer gevonden, maar ik heb de teken echt van mijn been moeten afplukken", vertelt Boerman.

Ook houdt hij rekening met de coronamaatregelen die in verschillende landen gelden. In december vliegt Boerman wel even terug naar Nederland om zijn vaccinatie te halen.

Het is zeker geen 'pretavontuur', benadrukt Boerman. "Maar dat zoek ik niet. Ik wil verbinden met mensen en de mooiste plekken ter wereld zien. Daar betaal je een prijs voor."