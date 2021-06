Hoera! De tweede visarend is uit het ei gekropen

"Ik heb vanochtend nog intensiever de livestream gevolgd", vertelt boswachter Thomas van der Es enthousiast. "Het derde ei is een laatkomertje. Ik verwacht dat die morgen of overmorgen zal uitkomen."

Kijk hieronder naar het uitgekomen tweede ei van het nest van de visarend. De tekst gaat verder onder de video:

Van der Es legt uit dat jonge visarenden eerst dertig tot veertig dagen op het nest blijven. Daarna gaan zij boven het nest oefenen met vliegen. "Je moet altijd afvragen van wat er van het nest overblijft. In de Biesbosch is er in elk geval veel eten voor de visarenden", zegt de boswachter. Deze visarenden zitten al een tijdje in de Biesbosch en hebben dit jaar zelfs nog de sneeuw meegemaakt.

De populatie van de visarend is fragiel en kwetsbaar, vertelt Van der Es. "In Nederland zijn er maar vier paren visarenden. Die zitten allemaal in de Biesbosch", zegt Van der Es. Andere vogels merken volgens de boswachter nu dat de visarenden in de Biesbosch zitten. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat die zich ook in dat gebied willen gaan vestigen. "Het zijn zeker interessante tijden."