Rotterdam kan doorgaan met bouw 800 woningen bij Kralingse Bos

De gemeenteraad van Rotterdam moet nog wel een nieuw besluit nemen om de Stoomstichting Nederland tegemoet te komen. Die vreest dat de komst van de nieuwbouwwijk gevolgen heeft voor het organiseren van evenementen. De bezoekers kunnen nu nog in de buurt van het terrein parkeren. Die ruimte verdwijnt met de komst van de woningen. De Raad van State deelt de zorgen van de stichting en vindt dat de gemeente Rotterdam met een evenementenregeling moet komen om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. Het gaat om evenementen waarop zo'n duizend bezoekers afkomen.

De stichting Verenigde Bedrijven van de Boezembocht kreeg op alle punten ongelijk. De stichting vindt dat de afstand tussen de geplande woonwijk en de bestaande zware metaalbedrijven Forest Metal en Lion Metals te klein is. Om te voorkomen dat de bedrijven straks de dupe worden van klachten van omwonenden, maakte de stichting bezwaar. In de plannen van de gemeente is rekening gehouden met een buffer en geluidswerende maatregelen om overlast voor de toekomstige bewoners te voorkomen. De Raad van State vindt daarnaast dat de stichting Boezembocht onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat die bewoners last kunnen krijgen van geluids-, trilling- en stankoverlast.