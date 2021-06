Rotterdamse televisiekoks Job en Perry presenteren 'klootzak-proof' kookboek

"Het is eigenlijk een geintje natuurlijk, maar als je ligt te klootzakken in de keuken, gaat dat niet goed. Dan lig je eruit", legt Pattinasarany uit. "Daarom hebben we dit boek gemaakt, zodat iedereen deze gerechten kan maken. Dat is wat wij wilden." In tegenstelling tot de gelikte foto's uit kookboeken, zijn de plaatjes in hun kookboek allerminst gestyled.

Culinaire autobiografie

Pattinasarany en De Man werken al lang met elkaar samen. In het kookboek staan ook de plekken in Rotterdam waar de mannen hun ingrediënten halen. "Wat we zelf lekker vinden, staat in het kookboek", zegt De Man. Het boek is een 'culinaire autobiografie'. Alle windstreken komen aan bod: van Italië tot Suriname. Ook is er een lijst van favoriete horecazaken te vinden in het kookboek.

Na het publiceren van dit kookboek staat er voor de mannen nog iets moois voor de deur: komende zaterdag mogen de restaurants namelijk weer open. "We gaan vol aan de bak en knallen", zegt Pattinasarany.