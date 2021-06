Oud-Spartaan Ache juicht bij halve finale EK niet voor Jong Oranje maar voor Jong Duitsland

Ache maakte vorig seizoen van Sparta naar zijn jeugdliefde Eintracht Frankfurt. Nu de competitie klaar is, is hij even terug in Nederland om met ons te praten. Aanleiding is de wedstrijd tussen 'zijn' Duitsland en het Nederlands elftal. "Ik heb met die jongens samengespeeld, dus natuurlijk ben ik voor Duitsland," vertelt Ache. "Alleen hoop ik voor Appie (Abdou Harroui red.) dat hij wel wint. Ik gun hem natuurlijk alles!"

"Ze hebben al tegen elkaar gespeeld. De eerste wedstrijd in de poulefase was een gelijkspel. Maar nu gaat het er natuurlijk echt om. Ik ben heel benieuwd," vertelt Ache. Zelf maakt hij geen deel uit van de selectie. Voor hem is dat volstrekt logisch.

"Ik ben veel geblesseerd geweest en niet veel wedstrijden gespeeld. Tot twee keer toe een heel vervelende blessure. En alle andere spelers hebben wel heel veel minuten gemaakt, dus ik vind het wel een logisch verhaal."



Een langer en uitgebreider gesprek met Ragnar Ache lees je later op onze website. Hierin vertelt Ache ook over zijn seizoen vol met blessures, maar ook over het hoogtepunt: zijn eerste doelpunt in de Bundesliga op de laatste speelronde tegen Freiburg.