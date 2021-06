Rotterdamse marktkoopvrouw pleit voor winkelen zonder plastic: 'Na een marktdag moet ik huilen van de troep'

Voor een plasticvrije winkeltour gaan we naar de markt in Rotterdam. We spreken af met Manon Dijkhuizen van de duurzame vernieuwer Blue City. Deze organisatie huist in het oude zwembad Tropicana en werkt aan innovatieve manieren om afval te minderen en van afval weer een grondstof te maken. Manon maakt er een sport van om haar boodschappen zonder verpakkingen te doen. Het is een kwestie van een goede voorbereiding.

Ze heeft groente- en fruitnetjes bij zich, maar ook een opbergdoos met meerdere verdiepingen voor noten en kaas. Een kop koffie onderweg gaat in een inklapbare mok. "Die kan je heel klein maken en is super handig voor mee in je tas. Bij veel koffietenten krijg je korting, dus dat is goed voor je portemonnee én voor het milieu", vertelt Manon.

Gênant? Nee hoor!

Gênant is het al lang niet meer en ook niet meer iets van een enkele idealist. "Soms kijkt een winkelier je nog wel eens gek aan, maar er zijn nu ook al winkels die stickers op de ramen plakken om het plasticvrij boodschappen doen te promoten."





Manon Dijkhuizen met haar eigen bakje, inklapbare koffiebeker en zakje om plasticvrij boodschappen te doen | Foto: Rijnmond

Op de markt merk je dat de animo voor eigen zakjes en bakjes groeit onder de marktbezoekers. Een dame wijst op het voorvak van haar rugzak: "Daar zitten ze. Ik doe niet alle boodschappen in die zakjes, maar ik herbruik wel steeds meer", zegt ze. Ze geeft haar overschot aan plastic tasjes aan de bibliotheek. Daar kunnen kinderen hun boeken in doen als het regent.

Bij de groentekraam van marktvrouw Miranda komen steeds meer klanten aanzetten met hun eigen verpakkingen. De gêne is weg. "Ze komen met van alles. Netjes, tasjes, papieren zakken. Het maakt allemaal niet uit. Het gaat steeds meer de goede kant op", vertelt de marktkoopvrouw. Volgens haar neemt al veertig procent van de klanten eigen zakjes mee. "Het wordt steeds meer en meer. Zeker op de zaterdag, dan komen er mensen die overal aparte zakjes voor hebben. Dat geeft niet, want we moeten van dat plastic af", zegt Miranda.

Nog veel plastic zakjes op de markt

Wat opvalt is dat boven de kraam de plastic zakjes nog altijd voor het grijpen hangen en veel klanten daar gretig gebruik van maken. "Ik denk dat we op een dag wel twee dozen van duizend zakjes weg krijgen", vertelt de marktvrouw met enige schroom. Een supermarkt als Albert Heijn stopt met plastic zakjes voor groente en fruit. Daar kun je binnenkort alleen nog gebruik maken van herbruikbare netjes.

Marktvrouw Miranda en collega in de groentekraam op de Binnenrotte | Foto: Rijnmond

De marktvrouw ziet het liefst dat ook markten het gebruik van plastic zakjes afschaffen. "Maar dat is iets van hogerhand, dat moet het marktwezen aanpakken." Ze pleit voor informatieborden die oproepen tot het meenemen van je eigen verpakkingen voor de marktspullen. "Een heel goed idee", zegt Manon Dijkhuizen van Blue City.

Ik kan wel huilen als ik de troep van een marktdag zie Marktvrouw Miranda

Afkicken van onze plasticverslaving is noodzakelijk. "Heel veel plastic belandt in de natuur en de oceanen. Dat vervuilt ontzettend. Dieren eten dat of raken er verstrengeld in", vertelt Manon. "Ik heb echt te doen met die beestjes", zegt de marktvrouw. Zij heeft een documentaire gezien over de gevolgen van de plastic soep in zee en dat heeft haar gechoqueerd. "Dan word je gek als je ziet wat er allemaal om de nek van beesten verstrikt zit. Dat is niet normaal." De rommel van een Rotterdamse marktdag stemt de marktvrouw droevig. "Ik kan wel huilen, als ik de troep aan het einde van een marktdag op straat zie."

Er is nog een argument om te minderen. Veel plastic, ook als het gescheiden is ingezameld, belandt in de verbrandingsoven. "En daarbij komt heel veel CO2 vrij en dat is heel slecht voor het milieu", benadrukt Dijkhuizen.

Plastic niet na één keer weggooien

Het kan anders, want plastic is niet kapot te krijgen. Het kan eindeloos mee. "Het is een duurzaam materiaal, alleen moeten we het niet na één keer al weggooien. Het blijft eindig bestaan, dus gebruik het goed", zegt Dijkhuizen.

Het is deze week De Week Zonder Afval en in het hele land worden activiteiten georganiseerd hoe je de uitdaging kan aangaan om afval te minderen. Blue City en Zero Waste Nederland organiseren dit weekend in Rotterdam tours langs winkels waar je met je eigen bakjes en zakjes je boodschappen kan doen.