Willem Engel heeft zijn bankrekening terug, vraagtekens over privélening van halve ton

ING moet de geblokkeerde bankrekening van Viruswaarheid weer openstellen. Dat heeft de rechter in Amsterdam besloten in een kort geding dat onder meer door Willem Engel was aangespannen. Wel zet de rechter vraagtekens bij een bedrag van 50.000 euro dat Engel privé had gebruikt.

De zaak draait om de bankrekening van de Rotterdamse dansstudio van Willem Engel en die van Viruswaarheid. Volgens ING was de scheiding onvoldoende duidelijk en daarom werd besloten de rekening te blokkeren.



Engel richtte in januari 2020 in Rotterdam de stichting DancaMundo op, met als doel dansreizen naar het buitenland te organiseren. Na het begin van de pandemie groeide Willem Engel uit tot het gezicht van het coronaprotest en stroomden de donaties binnen. Hij gebruikte daarvoor de rekening van DancaMundo, die nog niet actief was. Bij ING vroeg hij de rekening om te zetten in die van Viruswaarheid.

50.000 euro naar Spanje

Ondertussen boekte Engel een bedrag van 50.000 euro over van de rekening van DancaMundo/Viruswaarheid naar een rekening in Spanje. Het was bedoel voor de aankoop van een stuk grond. De overboeking werd als lening geregistreerd: het bedrag zou later worden teruggestort.



ING is als bank verplicht om bij grote transacties onderzoek te plegen, om te voorkomen dat sprake kan zijn van witwassen. De bank had daar de nodige vragen over en wilde ook weten waarom de rekening van DancaMundo al werd gebruikt voor donaties voor het coronaprotest. ING stelde dat het overboeken van het geld vreemd was, omdat de donateurs daar geen weet van hebben. De bank zegt ook geen inzage te hebben gekregen in de leenovereenkomst. De rekening werd geblokkeerd omdat "ING het vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid is verloren."



De Amsterdamse rechter heeft die blokkade nu ongedaan gemaakt. Zij constateert dat Viruswaarheid tevergeefs bij meerdere, andere banken heeft aangeklopt voor een nieuwe rekening. Donaties die nu binnenkomen, worden tijdelijk op een Engels account gestort, maar dat is geen normale bank. De rechter concludeert daarom dat de stichting Viruswaarheid op dit moment niet op normale wijze kan deelnemen aan het betalingsverkeer en bijvoorbeeld facturen niet kan betalen.





ING moet de rekening in ieder geval de komende vier maanden weer openstellen, in afwachting van nog lopende aanvragen voor een rekening bij andere banken. Willem Engel denkt dat ING en enkele andere banken niet met hem in zee willen omdat zij niet met Viruswaarheid geassocieerd willen worden.

Project op Canarisch eiland

De rechter stelt dat ING terecht een punt heeft gemaakt van het bankieren van Viruswaarheid via de dansschool én het overboeken van de 50.000 euro naar Spanje. Daaraan wordt toegevoegd: "Hoewel zeker vraagtekens gesteld kunnen worden bij de handelwijze van Engel zijn er geen concrete aanwijzingen voor witwassen of ander crimineel handelen."



Jurist Jeroen Pols zegt namens Viruswaarheid dat Engel de 50.000 euro inmiddels heeft teruggestort. Het geld was bedoeld voor een project op het Canarische eiland Fuerteventura. "Willem kocht een stuk grond ruim voordat de coronacrisis begon. Het idee was om daar een dansschool te openen voor dansreizen. Doordat ING een lening weigerde voor de aanbetaling, dreigde een grote boete. Viruswaarheid heeft daarom voor korte tijd een overbruggingskrediet verstrekt."



Volgens Pols is er geen sprake van het wegsluizen van donatiegeld voor privédoeleinden. "Zowel Willem als ik heeft nog nooit een betaling uit Viruswaarheid ontvangen. De jaarstukken zijn gepubliceerd. Wij zijn trots op onze lage overheadkosten, dat doet geen enkele organisatie ons na."