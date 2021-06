Centrum Spijkenisse deels afgesloten na melding 'vuurgevaarlijke man' met psychose; verdachte opgepakt

Het Kees de Groenplein in Spijkenisse is woensdag rond de middag afgesloten geweest door de politie. In een van de omliggende woningen zat een man in een psychose. Omdat hij bij de politie bekend staat als 'vuurwapengevaarlijk', werd de directe omgeving - rond bibliotheek de Boekenberg - afgesloten. De man is aangehouden.