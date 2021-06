Taakstraf voor sjoemelende IND-medewerker uit Rotterdam

De rechter heeft een voormalig medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Rotterdam een taakstraf van 150 uur opgelegd. De man heeft in 2016 en 2017 vergunningen geregeld voor drie Marokkanen die illegaal in Nederland verbleven.

De straf is lager dan de tweehonderd uur taakstraf en vijf maanden cel voorwaardelijk die justitie had geëist. De rechter wijst ook het verbod om bij de overheid te werken af. De reden is dat de persoonlijke omstandigheden van de 32-jarige Rotterdam gunstig zijn: hij heeft geen strafblad "en is intelligent genoeg om de gevolgen van zijn gedrag te overzien."



De rechter noemt het verder aannemelijk dat de IND-medewerker de valse verblijfsvergunningen onder druk van anderen heeft verstrekt. Tijdens de zitting twee weken geleden zei de man dat hij werd gechanteerd en dat een groep mannen dreigde om gevoelige privé-informatie te openbaren.



De advocaat van de verdachte had gevraagd zijn cliënt geen straf op te leggen omdat sprake was van overmacht. De rechter stelt dat de man naar alternatieven had kunnen zoeken, zoals het melden van de chantage bij zijn leidinggevende bij de IND.