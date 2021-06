Waarom een wereldkampioen en succesvol dj ondernemen op Rotterdam-Zuid: ‘In deze buurt zit veel rauw talent'

Tatoeëerder Nickson is pas anderhalf jaar bezig en heeft nu al een eigen pand. Wanneer we langskomen, dan zet hij een Chinese draak over de gehele de rug van een dame. Af en toe kreunt ze van de pijn. Er speelt harde muziek in de ruimte die modern en stijlvol in de kleuren blauw, roze en grijs is aangekleed. Er is zelfs een pooltafel. “Veel tattooshops zijn naar mijn mening ouderwets of oubollig. Ik steek het in een nieuw jasje en ben daar trots op.”

Brian aan het werk in zijn tattooshop | Foto: Tenny Tenzer

Opvallend zijn de gouden en platina platen aan de muur. Naast tatoeëerder is multitalent Nickson ook een verdienstelijk dj en muziekproducer. Het nummer 'Meisjes Blijven Meisjes', met onder andere rappers Frenna en Ronnie Flex, is op Spotify 12 miljoen en op YouTube 21 miljoen keer bekeken. Deze ervaring in de muziekindustrie wil hij delen met jongens uit de wijk. Daarom heeft Nickson het plan om een muziekstudio in de kelder te bouwen. “Het is leuk om talent te ontdekken en helpen ontwikkelen."

Een rolmodel wil hij zichzelf niet noemen. Eerder iemand die de jeugd inspireert en motiveert. "Ik ben een jongen van Zuid die vanuit niets is gekomen. Ik heb ook gezien hoe jongens de verkeerde kant opgingen. Als je gemotiveerd en gedisciplineerd bent, dan kan je alles bereiken.” Nickson is in de wijk geboren en opgegroeid. Toen hij de kans kreeg om terug te komen, ging een jongensdroom voor hem in vervulling. "Ik zie ook dat ze deze straat willen opknappen en nieuwe ondernemers willen trekken."

Wereldkampioen breaking

Van Gorp is zo'n nieuwe ondernemer, drievoudig wereldkampioen breaking. Zijn droom is om op de Olympische Spelen van 2014 in Parijs te staan op het onderdeel breaken. Samen met compagnon Kees heeft hij OTBmovement opgerich: een ruimte waar hij kan trainen voor de Spelen maar waar ook bewegings- en beakinglessen gegeven worden.

Door het breaken heeft Van Gorp de hele wereld gezien en veel successen behaald. Daarom heeft hij nooit iets op lokaal niveau kunnen opbouwen. Hij is nu 32 jaar en stelde zichzelf daarom de vraag wat er hierna komt. “Het is altijd een droom geweest om een eigen plek te hebben waar anderen ook profijt van hebben.” Hij kijkt uit naar het werken met kinderen. “De bedoeling is dat we een paar dagen in de week trainingen gaan geven aan de jeugd in de wijk."

Breaking kampioen Menno aan het oefenen | Foto: Tenny Tenzer

Van Gorp heeft twee doelen: het eerste is goud winnen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs op het onderdeel breaken en het tweede is een nieuwe generatie breakers opleiden. ”Ik vind dit een fantastische buurt met veel rauw talent. Ik zie ze klimmen, freerunnen en ze zijn niet verlegen. Maar er is weinig te doen voor ze. Ik hoop er een paar talenten uit te halen.”