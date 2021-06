Feyenoord bevestigt komst middenvelder: Guus Til op huurbasis naar Rotterdam

Guus Til in 2018 als aanvoerder van AZ in actie tegen Feyenoord | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Al halverwege de maand mei zat de komst van de 23-jarige Til er aan te komen, maar pas nu hebben de clubs zijn huurtransfer bevestigd. Til heeft in Moskou nog een doorlopend contract bij de Russische grootmacht, maar komt daar niet aan spelen toe. Daarom werd hij vorig seizoen ook verhuurd aan het Duitse SC Freiburg.

De komst van Til is de eerste van meerdere inkomende (en uitgaande) transfers bij Feyenoord deze zomer. Er is nog veel werk te doen voor technisch directeur Frank Arnesen, die nog op zoek moet naar een tweede doelman en meerdere verdedigers en aanvallers.

In Nederland speelde Til tussen 2017 en 2019 kwam drie seizoenen voor AZ, waarvoor hij 23 keer trefzeker was in 76 competitiewedstrijden. Die prestaties leidden in maart 2018 tot een debuut in het Nederlands elftal en uiteindelijk tot een transfer naar Spartak Moskou.