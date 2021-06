Christian Farla, het jongetje uit Rotterdam-Zuid dat de beste illusionist ter wereld werd

Maar helaas: de show ging niet door. Eerst werd 'ie verzet, daarna zelfs helemaal geschrapt. Dat kwam door een treurige gebeurtenis achter de schermen. "Mijn producent overleed", zegt Farla. "Helaas. Maar weet je: mijn tijd komt gewoon nog."

Mekka

Een nieuwe show in Ahoy is nog niet in de maak, maar nieuwe plannen heeft Farla wel weer nu de versoepelingen zijn ingezet. Wellicht ligt die toekomst zelfs wel in Las Vegas, Amerika, waar Farla al jaren naar lonkt. Hij kreeg al meerdere malen vragen om er een vaste show te beginnen, maar zei daarop tot nu toe desondanks altijd nee. Zijn ambities lagen ook elders - in Azië bijvoorbeeld, waar Farla talloze shows gaf en gaat geven. Toch noemt hij Las Vegas 'het mekka voor illusionisten'. "Heerlijk om te winkelen maar vooral ook om mooie shows te bekijken."

Zijn talent als illusionist zet hij inmiddels ook op andere vlakken in. "Toen ik mijn eerste escape room speelde, was ik er meteen helemaal verliefd op. Ik dacht: zoiets wil ik zelf bedenken!" Nu heeft Farla vier escaperooms in Poortugaal.

