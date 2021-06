Horeca steeds verder open, maar personeelstekort dreigt: 'Kan nog wel mannetje of duizend extra gebruiken'

Het is de afgelopen weken vaker ter sprake gekomen: De horeca vreest een tekort aan personeel nu de cafés en restaurants weer open mogen aanstaande zaterdag. Door de langdurige sluiting van de horeca is een deel van het niet-vaste personeel iets anders gaan doen. Zo ook bij Verwiel & Wijngaard.

“Over de vier vestigingen die we hebben in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag, zitten we nu nog op een kleine driehonderd uitzendkrachten, maar we komen van ongeveer het dubbele af”, legt Bart van Wijngaarden van Verwiel en Wijngaard uit. En dat zorgt nu de horeca weer open mag voor grote tekorten. “Er is vraag naar heel veel mensen en iedereen wil alles tegelijkertijd. Dat is een vrij grote uitdaging”, aldus Van Wijngaarden.



Najaar extra druk

En daarnaast ligt er een druk najaar in het verschiet: veel evenementen die vorig jaar of eerder dit jaar zouden plaatsvinden, zijn naar het najaar verschoven in de hoop dat er dan meer mogelijk is. Ook daar is extra personeel nodig. Alleen al dit uitzendbureau zou nog wel ‘een mannetje of duizend extra’ kunnen gebruiken om de vraag aan te kunnen.

Om dat voor elkaar te krijgen, start het bureau een campagne om de huidige uitzendkrachten te activeren om meer diensten te draaien en nieuw horecapersoneel te werven. Met de evenementen die eraan komen, heeft Van Wijngaarden daar wel vertrouwen in. “We hebben het songfestival gehad, waar wij deel van uitmaakten, en richting het najaar hebben we een paar mooie namen om mee te promoten, zoals de Formule 1 en festivals."