Rotterdamse presentator Herman Stok (93) overleden

De presentator was in 1961 met Top of Flop de eerste met een muziekprogramma voor jongeren op televisie. In dat programma werden net uitgebrachte muzieknummers door een jury beoordeeld: als Stok rinkelde met een bel was dat een teken van een positieve jury, artiesten waar de jury niet weg van was werden afgeblazen met een knijptoeter. Zelfs The Beatles werden met hun latere hit I want to hold your hand weggetoeterd.

Ook richtte Stok de eerste jeugdomroep van Nederland op met Kees van Maasdam, de Jeugd Amateurs Radio Omroep (J.A.R.O.). Die omroep werd drie jaar na de oprichting in 1949 opgeheven, maar het concept werd later bij de AVRO wel een succes als Minjon. Deze jeugdomroep bracht vele bekende presentatoren voort, onder wie Joop van Zijl, Jos Brink, Catherine Keyl en Felix Meurders.

De Rotterdammer was ook dj van het eerste radioprogramma met popmuziek: Tijd voor Teenagers. Hij was verder te horen als presentator van verschillende radioprogramma's.