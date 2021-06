Erasmusbrug kleurt blauw vanwege jubileum IFFR

De gemeente Rotterdam staat woensdagavond stil bij het jubileum van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) door de Erasmusbrug blauw uit te lichten. Het filmfestival, dat woensdag is begonnen, bestaat dit jaar vijftig jaar.

Het is een bijzonder jaar voor het IFFR. De jubileumeditie kreeg al een bijna onherstelbare klap door het coronavirus en alle beperkingen, waardoor het festival werd opgeknipt in twee delen. Tijdens het eerste deel waren de bioscopen dicht en waren de films dus alleen online te zien. Maar dit weekend gaan de bioscopen na een maandenlange sluiting weer open en kunnen filmfanaten dus weer terecht in de zaal. Jammer alleen van dat lekker weer dat precies deze week zijn intrede heeft gedaan.

De Erasmusbrug wordt maximaal dertig keer per jaar in kleur verlicht voor speciale gelegenheden. Zo was De Zwaan tijdens de halve finales en de finale van het Eurovisie Songfestival vorige maand nog rood-blauw, op Bevrijdingsdag rood-wit-blauw en tijdens de herdenking van het bombardement groen-wit-groen.