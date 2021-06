Little C: van 'non-plek' naar unieke woonspot in Rotterdam

"Dit was lange tijd een non-plek. Het was ooit een parkeergarage, toen een busstation en zelfs even een camping", zegt landschapsarchitect Cor Geluk. Geluk was vanaf het begin af aan betrokken bij het project. Het was zijn taak om Little C op de New Yorkse wijk Greenwich Village toen doen lijken. "Dat is aardig gelukt", zegt Geluk al wijzend naar de stalen hekwerken en loopbruggen die de verschillende gebouwen met elkaar verbinden.

Betaalbaarheid stond bovenaan het lijstje van de projectontwikkelaar en de opdrachtgever. "We hebben veel dezelfde materialen gebruikt en dat maakt het een stuk goedkoper", legt opdrachtgever Job van Zomeren uit. Een deel van de lofts en appartementen zijn voor de verhuur bestemd en een deel voor de verkoop. Qua grootte verschillende woonruimten flink en dat zorgt ervoor dat het een gemêleerde wijk wordt.

'Alleen gestrekt hier weg'

In de zomer zijn alles 315 lofts en appartementen op de kop van de Coolhaven opgeleverd, een groot deel daarvan is inmiddels al bewoond. "Het leeft, binnen en buiten zijn enorm met elkaar verbonden en je hebt zo een praatje met de buren", zegt Lianne Wierts. Zij woont met haar man Cor van Laar op twee hoog en kijkt uit op Rotterdam-Delfshaven. "We zitten vaak op het balkon te genieten van het uitzicht. Dit is echt een bestemmingsplek dus de enige manier waarop ik hier vertrek, is gestrekt", zegt een grinnikende Van Laar.