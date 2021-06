Zien we komende nacht dit magische natuurverschijnsel op de stranden in de regio?

Deze prachtige zomerdag was natuurlijk al op en top genieten. Maar misschien sluiten we hem wel met een magisch natuurverschijnsel af! Voordat we donderdag te maken krijgen met onweersbuien, is er een kans dat de zee bij onder meer Hoek van Holland in de nacht van woensdag op donderdag blauw kleurt door zeevonk.

“Zeevonk is een klein organisme bestaande uit één cel, plankton dus”, leggen de Gebroeders Groen, biologen uit Rotterdam, uit. Het zijn organismen die licht produceren, bioluminescentie noem je dat. “Door hoge temperaturen, zoals afgelopen dagen het geval is, kan er ineens een plotselinge groei van zeevonk ontstaan. Dit effect is waarneembaar als je meer zuurstof aan het water toevoegt. Wanneer je het water beweegt door erin te zwemmen of door golven die omslaan, ontstaat groen of blauw licht. En dat is volgens de Gebroeders Groen ‘erg magisch!’.

Maar of we komende nacht echt zeevonk zien, is niet met zekerheid te zeggen. “Wanneer de condities goed zijn, dan is het gewoon een kwestie van gaan en in de branding kijken”, leggen ze uit. De beste omstandigheden voor zeevonk zijn warme dagen na zonsondergang, ondiep water, een rustige zee. “Het valt het beste op wanneer het goed donker is buiten. Dus blijf tot het donker is op het strand.” De Gebroeders Groen denken dat er een grote kans is dat die magische nacht er zal komen. “Afgelopen nacht is het al gezien en de condities zijn goed.”

Ook raden ze aan om de Zeevonk Alert te checken. Daarop worden plaatsen doorgegeven waar zeevonk is gezien.