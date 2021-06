Energietransitiefonds steekt 100 miljoen in bedrijven die innoveren om CO2 uitstoot tegen te gaan

Rinke Zonneveld is directeur van Innovation Quarter, een transitiefront in Rotterdam. Zij gaan het fonds beheren. "In de Rotterdamse regio is er fantastische economische bedrijvigheid. Daarmee zijn we ook verantwoordelijk voor relatief veel CO2 uitstoot. Hier willen we iets aan doen op een manier die ook goed is voor de economie en werkgelegenheid."

Zonneveld vertelt dat 100 miljoen euro best veel is als je kijkt naar de begroting van de gemeente. Hij hoop dat ze er nog meer van kunnen maken. "Misschien kunnen we geld losmaken bij private investeerders. Wij investeren in fabrieken die de eerste zijn in hun soort wereldwijd." Als zij eenmaal van de grond zijn, dan verdienen die bedrijven zich vanzelf terug. Zonneveld verwacht dan ook dat er veel meer dan 100 miljoen geïnvesteerd kan gaan worden.

Innovation Quarter investeert vooral in vernieuwende en innovatieve bedrijven. Veelal zijn dat jonge bedrijven of start ups. "Willie Wortel op een zolderkamer, die gaan we niet helpen. We kiezen voor bedrijven waar van de technologie goed ontwikkeld is en intellectueel eigendom is beschermd, dan zijn we geïnteresseerd."

Het bedrijf van Zonneveld werkt samen met InvestNL dat op nationaal niveau de energietransitie aanzwengelt. "Er is veel meer geld nodig dan deze 100 miljoen. Dus ik zie een hele mooie samenwerking voor me. InvestNL gaat echt om de grote bedrijven."

Start-ups

Het idee is één tot tien miljoen euro per bedrijf te investeren. "We maken een strenge selectie aan de voorkant. Daarnaast blijven we de teams begeleiden. Het aantal bedrijven dat het niet haalt is veel lager dan de meeste mensen denken. Maar het is inderdaad zo dat maar een klein groepje van hen goed van de grond komt en daar maak je winst op."

Maar volgens Zonneveld is alleen een zak geld niet genoeg. "We bieden ook een netwerk, begeleiding en we helpen bij het internationaliseren."

Zonneveld is al in gesprek met bedrijven waar mogelijk in geïnvesteerd gaat worden. "Dan kun je denken aan een bedrijf dat bezig is een alternatieve manier voor plasticrecycling fabriek op te zetten. Of het vinden van alternatieven voor opslaan van duurzame energie. Maar ook projecten die gericht zijn op de elektrificatie die gericht zijn op processen uit de haven."