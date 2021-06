Proefkonijnen 'lijden' terwijl ze naar hun favoriete muziek luisteren in het Erasmus MC

Als vrijwilliger krijg je tijdens het onderzoek twee elektrodes op je vingers. Met een muis kun je vervolgens de schokken toedienen. "Je moet proberen het zo lang mogelijk vol te houden." Op een pijnniveau van 1 tot 10 moeten de vrijwilligers minstens op 8 zitten. De helft van de proefkonijnen doet dit in rust, de andere helft luistert naar muziek.

De verwachting is dat zij die muziek luisteren minder pijn ervaren. Onze verslaggever neemt de proef op de som en is onder de indruk van de stroomstootjes. "Het is best pijnlijk!", zegt ze lachend.

Bekijk hier hoe het onderzoek er aan toe gaat:

Dat muziek in staat is de pijngrens te verleggen lijkt misschien een gegeven, maar het is nooit eerder in een onderzoek vastgesteld. "Uit eerder onderzoek bleek dat als patiënten naar muziek luisteren voor, tijdens en na een operatie, ze minder pijn ervaren. Hierdoor gebruiken zij na een ingreep minder pijnstillers zoals morfine. Wat we nog niet weten is of deze mensen daadwerkelijk minder pijn ervaren of dat er sprake is van afleiding waardoor ze de pijn beter verdragen." Dat is wat Kappe probeert te achterhalen met dit onderzoek.

Zweverige behandeling

Het team Muziek als medicijn van het EMC hoopt er met dit onderzoek voor te zorgen dat muziek vaker als behandeling ingezet kan worden. "We willen er met dit onderzoek achter komen hoe het kan dat pijn minder gerapporteerd wordt. Muziek wordt vaak als enigszins zweverige behandeling gezien. Dit onderzoek moet vaststellen of het gaat om pijnverlichting of afleiding. Dan begrijpen we beter hoe pijn tot stand komt en wat muziek kan bijdragen."

Wil je je meedoen aan het onderzoek? Stuur dan een mail naar crescendostudie@gmail.com .