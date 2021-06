Amerikaan hoeft niet terug de cel in voor misbruik meisje in Rotterdamse Hilton-hotel

James B. krijgt twintig maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De tien maanden die overblijven, heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Bij de rechter in Rotterdam had hij 2,5 jaar cel gekregen.



De 51-jarige Amerikaan lokte het meisje in juni 2019 naar het Hilton. Hij had contact met haar gelegd via het online paardenspel Star Stable. James B. heeft altijd ontkend. Het meisje zou vrijwillig zijn meegegaan en er zou geen sprake zijn geweest van seks.



Voor het hof staat dat wel vast. "De verdachte heeft het jonge meisje, van wie de vader recent was overleden, zo weten te bespelen dat zij verliefd op hem is geworden. Hij heeft ernstige inbreuk gemaakt op de psychische en lichamelijke integriteit van het nog zeer jonge slachtoffer."



De Amerikaan was tijdens het proces in Rotterdam vorig jaar zomer al teruggegaan naar zijn vaderland omdat hij ernstig ziek was. De verwachting toen was dat hij op korte termijn zou overlijden. Het hof vindt het niet noodzakelijk de man alsnog naar de cel te sturen. "Hoewel de verdachte tegen alle verwachtingen in nog in leven is, is de prognose onverminderd slecht."