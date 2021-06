Excelsior gaat meer inzetten op scouting en eigen jeugd: Een kennismaking met de nieuwe technisch directeur Nick Kersten

Nick Kersten is toe aan meer verantwoordelijkheid. En dus ruilt hij op zijn 36ste zijn baan als hoofd scouting bij NEC in voor een directiefunctie in het Van Donge & De Roo-stadion, voorheen Woudestein. Excelsior heeft na het vertrek van algemeen én technisch directeur Ferry de Haan wat aanpassingen gedaan in de organisatiestructuur. De twee functies zijn weer opgesplitst, met Daan Bovenberg als algemeen directeur en Nick Kersten als nieuwe technisch directeur. Tijd voor een nadere kennismaking.

“Ik kon denk ik eerder voetballen dan praten. Het is mijn passie," vertelt Kersten over zichzelf. "Naast mijn studie wilde ik er iets serieus mee doen. En dus stuurde ik een brief naar NEC, de club uit mijn buurt en waar ik een seizoenkaart had. In eerste instantie werd ik niet aangenomen, maar ik was volhardend en kreeg een kans om in de jeugdscouting te werken. Na een aantal jaren werd dat een fulltime baan als hoofd scouting. En weer een paar jaar later kwam daar de taak van hoofd jeugdopleiding bij. Vervolgens mocht ik ook bij het eerste elftal tijdelijk de technische zaken overnemen van de vertrokken Remco Oversier. Dat heb ik uiteindelijk twee jaar lang gedaan.”

Renovatie van de selectie

Dat doorzettingsvermogen heeft Kersten ook nu nodig, want hij staat met Excelsior voor een flinke uitdaging. Afgelopen seizoen eindigde Excelsior teleurstellend als nummer negen in de eerste divisie en mocht het dus niet eens meedoen aan de play-offs om promotie naar de eredivisie. Dat moet dus beter, maar heel erg gevuld is de portemonnee bij Excelsior niet. Terwijl meer geld meer dan welkom zou zijn, omdat de selectie een flinke renovatie nodig heeft.

“Natuurlijk brengt dit uitdagingen met zich mee. Over het algemeen bereid je transfers al maanden van tevoren voor. Ik begin nu op 1 juni, dat is prettig, maar nog een paar maanden eerder was beter geweest. Ik wil dat er straks een elftal staat dat herkenbaar is, als een team met elkaar wil voetballen. Dan bereik je ook mooie resultaten. Dat gaan we doen met jonge spelers die gretig zijn. Fouten maken mag, dan komen de verbeterpunten juist aan het licht. We gaan dus spelers hierheen halen die zichzelf durven en willen ontwikkelen. Die de lat hoog leggen voor zichzelf.”

Na het vertrek van ervaren krachten als Luigi Bruins, Thomas Verhaar, Sander Fischer, Hervé Matthys en Alessandro Damen zal er dus een nieuw elftal komen, met een stuk jongere spelers in de geledingen. Het zijn spelers in een vijver waar de nodige andere clubs in de eerste divisie ook op zitten te azen. Clubs met meer financiële mogelijkheden dan Excelsior. Kersten ziet vooral veel kansen. "Als je de ogen en oren goed open houdt, is er voldoende keuze. Ik ben mij bewust dat veel clubs vissen uit dezelfde vijver. Snelheid is essentieel. Maar tegelijkertijd denk ik dat het voetballandschap na corona gaat veranderen. Clubs gaan andere keuzes maken. En dat biedt ook weer kansen. Als je de markt goed kent, kan je door op inspelen. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat wij dat met elkaar gaan doen.”

Door met trainer Dijkhuizen

Zoals al eerder bekend werd gemaakt gaan de Kralingers door met trainer Marinus Dijkhuizen. Aan hem de taak om van dat vernieuwde Excelsior een succesvoller elftal te smeden, dan vorig seizoen onder zijn leiding het geval was. De complete selectie zal hij mogelijk pas tot zijn beschikking hebben als de competitie al loopt. “Het is de ambitie om bij de start van de voorbereiding het elftal al op meerdere plekken te hebben versterkt," vertelt td Kersten. "Tegelijk vind ik ook dat wij de lat hoog moeten leggen. Het transferwindow duurt nog veel langer daarna en dus moeten we weloverwogen keuzes maken. Natuurlijk wil ik drie of vier jongens al binnenhalen maar als dat niet de spelers zijn die wij op het oog hebben, dan wacht ik liever iets langer en zullen ze laten instromen. Maar hoe eerder, hoe beter, dat is duidelijk.”

Om bij die nieuwe spelers uit te komen gebruikt Kersten zijn eigen netwerk. Én de jeugdelftallen van Excelsior gaan ook goed bekeken worden. “De belangrijkste pijlers worden scouten en de voetbalacademie van Excelsior. En de volgorde is dat wij eerst intern gaan kijken, bij de onder 21 en onder 18 elftallen. Als die jongens er nog niet klaar voor zijn, dan gaan we met de scouting verder kijken.”

Marinus Dijkhuizen als coach van Excelsior | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

En laat het ontwikkelen van de afdeling scouting nu net zijn expertise zijn. Nick Kersten heeft zichzelf opgeklommen binnen de voetballerij. In 2007 begon hij als jeugdscout en werkte zich in de loop der tijd op tot manager van de afdeling scouting. Kersten was tot de recente komst van Ted van Leeuwen als technisch directeur van NEC zelfs jarenlang verantwoordelijk voor het in- en verkoopbeleid van de Nijmeegse club. Maar die rol was uitgespeeld toen Van Leeuwen kwam. Terwijl Kersten juist méér verantwoordelijkheid wil dragen, werd het minder. In Kralingen krijgt hij nu de kans en verantwoordelijkheid om zijn visie met betrekking tot scouting uit te voeren.

“Ik geloof dat de jongens op het veld het verschil maken. De individuen maken uiteindelijk het verschil. Met de beste spelers win je de meeste wedstrijden. Trainers zijn bezig met talentontwikkeling, scouts met talentherkenning. Ik zie de uitdaging in dat laatste, het herkennen van talent. Hoe ik dat doe? Het begint met heel veel uren maken, daar begint alles mee. Veel zien, zodat je kunt vergelijken en niveaus kan inschalen. Het is echt een vak apart, maar gek genoeg is er in Nederland geen opleiding tot scout. We hebben genoeg trainersopleidingen, maar dit niet. Bij NEC hebben we dus een scoutingsopleiding opgericht, waarbij we de emotie van de ratio scheiden. We werkten aan de hand van meetbare kenmerken, waarop we gingen scouten.”

NEC promoveerde met een jonge, talentvolle ploeg in het afgelopen seizoen via de play-offs naar de eredivisie. Het is het droomscenario voor Excelsior in één van de komende seizoenen.