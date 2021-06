Ex hoeft niet de cel in na fraude met visumaanvraag terrorismeverdachte

Journaliste Ans Boersma is schuldig bevonden aan het bewust verkeerd invullen van de visumaanvraag van een terrorismeverdachte. De vrouw, die in Rotterdam naar school ging, had een relatie met de Syriër.

In eerste instantie had de man een toeristenvisum aangevraagd. Toen deze niet werd goedgekeurd, vulde de vrouw in 2014 doelbewust in een bezwaarschrift in dat hij zakenman was met een hoog inkomen. Volgens de rechtbank in Rotterdam wist de vrouw dat indien ze het formulier eerlijk had ingevuld, hij geen visum zou krijgen. Ze heeft zelf ontkend.

De man maakte ooit deel uit van terreurgroep Jabat-al-Nusra, die verwant is aan de terreurbeweging Al Qaeda. Hij dook later in Amsterdam op in debatcentrum De Balie. In een afgeluisterd gesprek zei A. dat Boersma wist wat zich in Syrië had afgespeeld omdat ze zijn Twitteraccount had bekeken toen hij zijn iPad niet had vergrendeld.

De vrouw krijgt voor het verkeerd invullen geen straf. Normaal zou ze een taakstraf krijgen, maar de vrouw had geen strafblad. Daarnaast speelde het best lang geleden. Ook is ze naar aanleiding van het voorval haar baan in de journalistiek kwijtgeraakt.