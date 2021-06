Rotterdamse studenten boos over leenstelsel: ‘Met een studieschuld van 53 duizend euro heb ik geen toekomst’

De torenhoge studieschulden zijn een last op de schouders van Rotterdamse studenten. Het gaat ten koste van hun hoop voor een goede toekomst, motivatie om langer te studeren en mentale welzijn. Nol (26), Nathan (22) en Alina (21) weten er alles van. “Het is toch raar dat we jonge mensen aan de start van hun leven opzadelen met schulden.”

Een huis kopen? Tweede master doen? Sparen voor een auto? Dure televisie? Verre reis maken? Financieel onafhankelijk worden? Met een studieschuld van pak ‘m beet 50 duizend euro is dat streven een lastige uitdaging. Nathan: “Ik ben bang dat ik pas op m’n 60ste de studieschuld heb afbetaald.”

Het frustreert de studenten enorm. Daarom protesteren donderdagmiddag honderden op het Malieveld tegen het leenstelsel. Ze vinden dat de overheid tekortschiet in de hulp die zij bieden aan studenten. De overheid forceert ons om een lening op te bouwen, zegt de Rotterdamse student Alina. “Ze willen dat we een goedopgeleide generatie worden, maar vraagt de studenten het zelf te betalen. Lang niet iedereen kan dat.”

Vergane verlangens

Zij is niet de enige student uit ons gebied die staakt. Ook Nol en Nathan uiten hun onvrede in Den Haag. Ze willen dat de overheid ziet hoe de schulden drukken op de schouders van studenten. “Ik zou graag een huis willen kopen straks, maar weet nu al dat dat ontzettend moeilijk wordt”, zegt Nathan. “De ontwikkeling van studenten gaat achteruit omdat er zo’n druk zit op snel afstuderen. Dat kost minder geld”, zegt Nol.

De studieschulden van de drie Rotterdammers zijn hoog. 53 duizend euro tijdens het doen van je master, 40 duizend euro na je bachelor met nog twee jaar voor de boeg, 20 duizend euro in je tweede jaar en nog vier jaar willen studeren. Het zijn de rode cijfers waar Nol, Nathan en Alina met veel tegenzin tegenaan kijken.

Sombere toekomst

Ze willen het niet, maar hebben geen andere keus. Want, als je financieel niet ondersteund wordt, is het doen van een studie of genieten van het studentenleven haast onmogelijk zonder lening. Het is ook niet het toekomstbeeld dat de studenten voor zich zien. “Ik leen ongeveer duizend euro per maand. Ik moet wel, want werken naast mijn studie kan ik niet. Ik ben voorzitter van de jonge tak van vakbond FNV, omdat ik mij graag wil ontwikkelen als persoon. Maar daar ben ik naast studeren wel al mijn tijd aan kwijt”, zegt Alina.

Nol heeft het gevoel dat hij niet de kansen krijgt die generaties voor hem wel hebben gehad. Want, zegt hij: “Zij konden zonder schulden of met een lagere schuld afstuderen, een huis kopen in een periode dat dit nog veel makkelijker was en hadden lagere maandlasten.”

“Wij moeten de rekening betalen voor de klimaatcrisis, woningcrisis en coronacrisis. En hebben dan ook nog hele hoge schulden. Dat kan niet”, zegt Nathan.

Wat moet er veranderen?

De drie Rotterdamse studenten willen dat een aantal punten veranderen. Zo zijn ze groot voorstander van een compensatieregeling voor studenten die buiten de boot vallen met de basisbeurs. ”Ik hoop dat we het bedrag krijgen dat we zouden krijgen als de basisbeurs er nog was. Dat scheelt ruim 16 duizend euro per student”, zegt Nol.

Maar ze protesteren niet alleen voor zichzelf. Ook staan ze er voor de toekomstige generatie: “Ik wil dat iedereen schuldenvrij kan studeren en positief naar de toekomst kan kijken”, zegt Nathan.

De Rotterdamse jongeren zijn hoopvol en strijdbaar. “We willen gehoord worden”, zegt Alina. “En een huis kunnen kopen”, zegt Nathan.