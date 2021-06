Jetten burgemeester van Papendrecht: 'Ik heb hopelijk ook geleerd van mijn vertrek uit Vlaardingen'

"Ik ben blij met deze nieuwe kans", zegt Jetten (57) over deze stap in haar carrière. "Ik ben het sindsdien blijven proberen. Corona is wat dat betreft ook een enorme spelbreker geweest. Het is lastig om zichtbaar te zijn en om aan de bak te komen. Ik voel mee met de mensen die werkloos zijn geworden in de tijd van corona."

Ze woont inmiddels weer in Breda. "We hadden ons huis nog. Daar is onze dochter in blijven wonen toen ik burgemeester in Vlaardingen werd. We hebben in Vlaardingen een appartement betrokken. Dat hebben we vorig jaar verkocht."

Ze denkt met warme gevoelens terug aan haar verblijf in Vlaardingen. Ze legde in december 2019 haar functie neer, naar het verluid naar een verschil van inzicht met andere collegeleden over haar stijl van besturen. " Ik heb vooral mooie herinneringen. Dat bleek ook uit de vele mensen die bij mijn afscheid aanwezig waren en de nog steeds waardevolle contacten."

Toch kijkt Annemarie Jetten ook kritisch naar haar rol aandeel het vertrek. "Het is anders afgelopen dan ik had gehoopt. Ik kijk ook naar mijn rol daarin. Ik heb er ook van geleerd en hoop dat het me niet nog een keer overkomt."

Papendrecht wordt niet een interim-klusje voor haar. Na overleg met de gemeenteraad heeft commissaris van de koning Jaap Smit besloten dat Jetten tot na de verkiezingen in maart volgend jaar blijft. De dan gekozen raad mag het profiel van de nieuwe burgemeester schrijven. Dat betekent dat haar verblijf zeker tot en met de zomer van 2022 wordt verlengd. "Een mooie periode, dan kan ik ook iets doen."

Ze heeft haar nieuwe gemeente inmiddels verkend. Jetten heeft genoten van het mooie uitzicht op Dordrecht. "En ze kunnen er ook goed korfballen", weet ze over landskampioen PKC