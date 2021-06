Wie heeft informatie over de dood van Knut 'de poezenman'?

Wat is er gebeurd met Knut? Dat houdt de bewoners van de Kringdans en omgeving in Capelle aan den IJssel bezig. Knut stond in de buurt bekend als de poezenman en iedereen mocht hem. Er wordt onmiddellijk een gedenkplaats voor hem ingericht en er wordt een stille tocht gehouden.

Op vrijdag 28 mei rond 17.00 uur gaat een verontruste buurvrouw langs bij de 55-jarige Knut. Zij heeft hem die dag nog niet gezien. Door een raam ziet ze haar buurman op de grond liggen. De vrouw belt 112. Maar als de hulpdiensten arriveren blijkt Knut te zijn overleden. Hij is slachtoffer geworden van een misdrijf.

De politie begint direct met een groot team aan het onderzoek. Duidelijk wordt dan dat het slachtoffer donderdagavond 27 mei rond 19.00 uur voor het laatst is gezien. Maar om te achterhalen wat er precies is gebeurd is de politie ook nog op zoek naar mensen die iets bijzonders hebben gezien op donderdagavond 27 mei of in de nacht van 27 op 28 mei. Of iets opmerkelijks is opgevallen in de dagen voor de dood van Knut. Ook zij die camerabeelden hebben van de Kringdans en omgeving en die nog niet met de politie hebben gedeeld, worden verzocht dit alsnog te doen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.