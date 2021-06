'PostNL-medewerker' steelt kar vol met pakjes

Een uiterst brutale man neemt bij een Coop-filiaal een volle rolcontainer met teruggebrachte pakketten mee. Niemand vindt dat ongewoon want de supermarkt is een inleverpunt en de man heeft kleding aan van PostNL. Als de diefstal wordt ontdekt is de dader al gevlogen. Gelukkig is hij wel heel herkenbaar gefilmd.