Vrouw gewond bij aanslag met explosief

De aanslag is op dinsdagavond 18 mei om ongeveer 23.30 uur aan de Schaarweide in Tuindorp Vreewijk. Een dorp in de stad waar veel mensen al lang wonen en elkaar ook vrij goed kennen. Dus hebt uw informatie over de aanslag of camerabeelden van die avond, deel het met de politie.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.