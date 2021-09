Groot, groter... deze 7 Rotterdamse waterreuzen zijn de grootsten ter wereld

Containerschepen, transportschepen, kranen, tankers: grote schepen trekken altijd veel bekijks in de Rotterdamse Haven. Liefhebbers noemen het - excuus voor het woord - 'havenporno'. Als ware het een wedstrijdje wie heeft de grootste, bouwen werven steeds breder, langer en hoger. De Rotterdamse haven zelf is al lang niet meer de grootste ter wereld, maar we voeren nog altijd een paar lijsten aan met varende reuzen die Rotterdam als thuishaven hebben. We zetten de 7 grootste schepen op een rijtje met wat duizelingwekkende feitjes en cijfers.

1. Grootste containerschip ter wereld: HMM Rotterdam

HMM Rotterdam | Foto: Rob Warnas

De gloednieuwe HMM Rotterdam (bouwjaar 2020) is 400 meter lang, 61 meter breed en van de kiel tot de mast 83 meter hoog. Ze heeft een paar reuzenzusjes, zoals de HMM Algeciras, die een tijdje terug ook in Rotterdam te zien was. Het schip kan in totaal 23.964 standaardcontainers vervoeren. Als je die op elkaar stapelt krijg je een toren van 62 kilometer hoog. Aan boord is er voor de bemanning zelfs een gymzaal, een ontspanningsruimte en een ziekenhuis. We moesten een beetje sjoemelen, want de race naar de grootste gaat snel: inmiddels heeft de nóg nieuwere Ever Ace het record verbroken, al zijn beide schepen qua lengte en breedte even groot en blijft de maximale draagkracht van de HMM Rotterdam groter. En: de Ever Ace deed tijdens de Wereldhavendagen Rotterdam aan, dus we kunnen 'm een beetje claimen.

2. Grootste LNG-bunkerschip ter wereld: Gas Agility

Gas Agility | Foto: Rijnmond

Even nieuw is het LNG-bunkerschip Gas Agility (2020). Lang niet zo groot als de HMM Rotterdam, maar met 136 lengte en 25 breedte wel de grootste in zijn soort. Na de zomer van 2020 werd het schip gedoopt bij Cruise Port Rotterdam. Gas Agility moet schepen als de HMM Rotterdam aan de Tweede Maasvlakte van LNG voorzien. Die containerschepen varen dan op één tank naar Azië en weer terug.

3. Grootste binnenvaarttanker ter wereld: Vorstenbosch

Bijna 150 meter lang en 23 meter breed is de Vorstenbosch de grootste binnenvaarttanker ter wereld. | Foto: Jacco van Giessen

Met bijna 150 meter lengte en 23 meter breedte is de Vorstenbosch (bouwjaar 2011) de grootste binnenvaarttanker ter wereld. Het schip bevoorraadt al tien jaar zeeschepen in de Amsterdamse, Rotterdamse en Antwerpse haven met brandstof. De twintig ladingtanks van de Vorstenbosch met een totaal van 13.889 m³ kunnen in ongeveer vijf uur worden gelost en het schip kan twee grote zeeschepen van brandstof voorzien. Behalve het bunkeren van zeeschepen verzorgt dit schip ook het transport van brandstof tussen containerterminals en raffinaderijen.

4. Grootste afzinkbare transportschip ter wereld: Boka Vanguard

De Dockwise Vanguard voor de nieuwe naam en nieuwe verf | Foto: L. Winters

De Boka Vanguard (voorheen Dockwise Vanguard) van Boskalis is 275 meter en 70 meter breed (ruim drie voetbalvelden), gebouwd in 2012. Het schip heeft een laadvermogen van 117.000 ton en kan de allergrootste booreilanden en andere offshoreconstructies vervoeren. Op zee kan het ook schepen dokken. De brug zit in de hoge toren aan stuurboord, zodat het laaddek ononderbroken van voor tot achter doorloopt. In 2019 vervoerde de Boka Vanguard het megacruiseschip Carnival Vista naar de Bahama's voor een reparatie. Een megaschip óp een nog groter schip dus....

5. Grootste half afzinkbare kraanschip ter wereld: Sleipnir

De Sleipnir | Foto: Rijnmond

De Sleipnir (bouwjaar 2019) is 220 meter lang, 102 meter breed, weegt 119.000 ton en biedt plaats aan 400 werknemers. Het half afzinkbare schip heeft twee kranen aan boord, die elk 10.000 ton kunnen tillen. Daardoor is het schip geschikt voor de grootste offshore-klussen, zoals het bouwen van windturbines op zee en het ontmantelen van oude platforms. Het schip is helemaal uitgerust met LED-verlichting en kan draaien op LNG. Gemiddelde snelheid: 20 km/u. In 2019 verbrak de Sleipnir een record door een dek van een boorplatform van 15.300 ton te hijsen. Het schip voer in maart 2020 voor het eerst Rotterdam binnen, naar eigenaar Heerema in de Botlek.

6. Grootste constructieschip ter wereld: Pioneering Spirit

De Pioneering Spirit | Foto: Rijnmond

De Pioneering Spirit is 382 meter lang, 124 meter breed (dat zijn 8 voetbalvelden) en heeft de vorm van een enorme catamaran. Er is plaats voor bijna 600 medewerkers aan boord. Tanks in de romp hebben ruimte voor 750 miljoen liter water, daar kun je driehonderd olympische zwembaden mee vullen. De motoren kunnen met 95 megawatt een kleine stad van stroom voorzien. Het schip kan als enige vaartuig ter wereld complete boorplatforms in één keer uit zee tillen en vervoeren. Het schip heeft een 'lasfabriek' aan boord, waar 24 meter lange pijpstukken aan elkaar gemaakt kunnen worden.

7. Grootste drijvende kantoor ter wereld: Floating Office

Floating Office in de Rotterdamse Rijnhaven | Foto: Rijnmond

Het ponton lag er al even, nu is het drijvende paviljoen in de Rijnhaven eindelijk geopend. Van voornamelijk hout gebouwd, op 15 betonnen bakken van 6 x 24 m², en 3.5 m hoog. Aan elkaar gekoppeld ontstaat een drijvend geheel met een oppervlak van 24 x 90 m². Het heeft een restaurant, terras en zwembad, maar dient vooral als het nieuwe hoofdkantoor van een kenniscentrum dat zicht buigt over de vraag hoe steden om moeten gaan met de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering.

Bonus: Grootste Museumhaven ter wereld

Museumhaven Maritiem Museum | Foto: Maritiem Museum

De haven van het Rotterdamse Maritiem Museum is de oudste én de grootste museumhaven ter wereld. Op die plek in wat nu het centrum van de stad is, begon ooit de haven van Rotterdam. In de Leuvehaven liggen historische stoomslepers, een graanzuiger, een graanelevator en historische binnenschepen. Op de kade staan oude havenkranen en een vuurtoren.