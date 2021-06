Duizenden studenten kiezen bewust voor internationale studie, maar zien droom van buitenlandstage in het water vallen

Martin Huizinga, stagecoördinator internationale stages en officer internationalisation, noemt de pandemie ‘een drama voor de studenten’. “Mede op grond van die internationale stages hebben ze gekozen voor een opleiding met een internationaal karakter”, legt hij uit.

Stage in Tenerife werd stage in Rotterdam

Net als Rebecca de Lange (21). Ze zit in het laatste jaar van International Hotel Management aan Zadkine en begon de studie in januari 2019. Daardoor had ze nog net mazzel met haar eerste stage, waarvoor ze vier maanden naar Barcelona mocht. Afgelopen zomer zou ze een half jaar stage lopen in Lanzarote. Maar dat ging door de coronapandemie helaas niet door. Ze besloot haar opleiding met een half jaar te verlengen in de hoop dat ze na de zomervakantie alsnog op stage naar het buitenland zou kunnen, maar ook dat zat er niet in.

Rebecca tijdens haar eerste stage in Barcelona | Foto:

En dus koos ze voor een stage in een hotel in Rotterdam. Spijt heeft ze daar zeker niet van, omdat het World Tennis Tournament en het Eurovisie Songfestival in haar stageperiode vielen, mocht ze veel internationale gasten verwelkomen. “Het was heel gaaf om mee te maken, een goede ervaring en ik heb er heel veel geleerd”, vertelt ze enthousiast.

Buitenlandervaring doorgeschoven

Huizinga is van mening dat Zadkine er redelijk in geslaagd is om ander onderwijs aan te bieden. Zo hebben de studenten zoveel mogelijk theorie voorgeschoteld gekregen en zijn de stages zo ver mogelijk doorgeschoven in de opleiding. Op die manier hoopt de mbo-instelling dat zoveel mogelijk studenten alsnog op stage naar het buitenland kunnen. “Op dit moment gaan er weer een aantal landen op geel, dus we doen onze uiterste best voor studenten”, vertelt hij.

Ook Rebecca vindt dat er op de opleiding, ondanks de pandemie, zeker sprake is van een internationaal gevoel. Alle lessen zijn in het Engels, de stof wordt op een internationale manier behandeld en ze krijgt les van docenten van over de hele wereld. Een project als een wijnreis kon helaas niet doorgaan, maar ook daarvoor werden genoeg alternatieven georganiseerd. Zo volgde ze Spaanse en Duitse les en leerde ze over wijn en bier. Ook mocht Rebecca mee naar een beurs in Frankfurt. “Het was leuker geweest als ik naar het buitenland had gekund, maar dat gaat helaas niet anders”, zegt ze teleurgesteld.

Rotterdam vol met internationale bedrijven

Voor studenten als Rebecca zit een (tweede) internationale stage er dus niet meer in. Maar volgens Huizinga begrijpen veel studenten dat de stages niet doorgaan en kiezen ze door de onveilige situatie en de onzekerheid er ook zelf voor om niet naar het buitenland te gaan.

Daarnaast horen het hebben van aanpassingsvermogen, flexibel zijn en omgaan met teleurstellingen volgens hem ook bij het hebben van internationale competenties. Dus door de teleurstellingen van de pandemie werken studenten toch onbewust aan die vaardigheden. Én Rotterdam is als wereldstad een goed alternatief om aan internationale competenties te werken, vindt Huizinga. “We hebben hier veel internationale bedrijven waar je ook in aanraking komt met mensen uit andere landen en met vreemde talen."

Rebecca heeft dus niet het gevoel dat ze door de pandemie kennis en ervaring heeft gemist. Hoewel ze nog moet afstuderen, is ze afgelopen week al aan haar eerste baan begonnen bij een hotel in Gouda. De droom in het buitenland te werken, heeft ze zeker nog. Maar dat is op dit moment een plan voor in de toekomst.

Hoop voor andere studenten

Huizinga hoopt voor een aantal andere studenten nog op 'een joker'. De Europese Unie subsidieert een programma waarmee studenten tot een jaar na hun afstuderen onder de vlag van Zadkine werkervaring kunnen opdoen in het buitenland. “Dat is een doekje voor het bloeden, want zeker voor een internationale opleiding had je gehoopt dat ze konden uitvliegen naar het buitenland.”