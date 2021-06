Wat heeft de Black Lives Matter demonstratie op de Erasmusbrug opgeleverd? 'Mijn kinderen zullen er de vruchten van plukken'

Carina Fernandes heeft even een momentje voor zichzelf nodig als ze terugdenkt aan de demonstratie precies een jaar geleden. Ze staart vanaf de kade van het Willemsplein waar het hoofdpodium stond richting het Leuvehoofd. Dan komen de herinneringen omhoog: "Daar stond het ook vol. En dan al die mensen met borden. Mooi man."



mede-organisator Carina | Foto: Tenny Tenzer

YMP weet nog precies waar hij stond: vooraan links van het hoofdpodium. Wat hem het meest opviel is de diversiteit aan mensen die op de demonstratie waren afgekomen. “Ze waren er allemaal om te laten zien dat de zwarte stem belangrijk is. Dat was voor mij een bijzonder moment.”

social ondernemer Lorenzo | Foto: Tenny Tenzer

Lorenzo Elstak voelde ook de erkenning voor de strijd tegen racisme. “De vuisten die werden gebald als teken tegen racisme werden met veel meer kracht gezet door witte mensen. Dat was zo mooi om te zien.”

Wat is er in een jaar tijd veranderd?

In de kunstsector worden volgens YMP meer projecten gehonoreerd die gaan over zwarte onderwerpen, pijn en kunst. Hij heeft een eigen productiehuis en treedt op als 'spoken word' artiest. Maar hij is ook kritisch. Als voorbeeld stelt hij de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival met een tekst in het Sranantongo, een taal uit Suriname. Het bekende 'Yu no man broko mi' wat letterlijk 'je kan me niet breken' betekent. “De helft van de Nederlanders is daar nog niet klaar voor. Dat merk ik vooral aan de negatieve reacties online.”

Carina werkt ook in de culturele sector en zegt dat ze om zich heen steeds meer mensen ziet die werk maken die over hun afkomst gaan. Dat vindt ze een mooie ontwikkeling. Ook zij is realistisch, het nieuws dat uitkwam over racistische appjes van politieagenten over de doodgeschoten Turkse scholier Humeyra ligt nog vers in haar geheugen. “De agenten worden minimaal bestraft terwijl de gemeente Rotterdam plannen heeft opgezet tegen discriminatie. We zijn er nog lang niet.”

woordkunstenaar YMP | Foto: Tenny Tenzer

Zijn ze hoopvol voor de toekomst?

Lorenzo is altijd een 'verbinder' geweest. Ook in zijn werk. “Wat wij willen is eenheid. En dat was die dag zichtbaar. Dat moeten we vasthouden en daar zie ik ook een verantwoordelijkheid in voor mij.” Hij doelt op een project over de koloniale slavernij waar hij samen met de gemeente aan werkt om meer bewustwording te creëren over dit onderwerp.

Carina zegt dat de strijd die ze voert tegen discriminatie en racisme al jarenlang bezig is. Maar ze is hoopvol door haar generatie en de generatie die na haar komt. “Er stonden hier zo veel jongeren. Dat laat zien dat er veranderingen gaan plaatsvinden.”

Het leven van YMP gaat niet over rozen. In het verleden heeft hij foute keuzes gemaakt, maar dat heeft hij nu achter zich gelaten. Hij zegt ook dat hij met een achterstand begon toen hij een kind was. Hij merkt dat bij zijn kinderen die achterstand kleiner wordt. ‘Mijn kinderen zullen de vruchten plukken van de beweging die is ingezet."