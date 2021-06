In de Rotterdamse haven is er één jarig; de grootste binnenvaarttanker ter wereld

De Rotterdamse haven is de grootste bunkerhaven van Europa. Afgelopen jaar steeg de verkoop van 8,7 naar 9,2 miljoen ton. Er is dus werk genoeg voor de Vorstenbosch.

De twintig ladingtanks van de Vorstenbosch met een totaal van 13.889 m³ kunnen in ongeveer vijf uur worden gelost. "Een schip als dit kan zelfs twee grote zeeschepen van brandstof voorzien, vertelt Maud Eijgendaal van het Havenbedrijf Rotterdam. "Die tien jaar is een bijzondere mijlpaal. Het is het grootse bunkerschip dat rondvaart in de haven en neemt een belangrijke positie in. Want behalve het bunkeren van zeeschepen verzorgt dit schip ook het transport van brandstof tussen containerterminals en raffinaderijen."

Maud Eijgendaal van het Havenbedrijf Rotterdam | Foto: Jacco van Giessen

"De klanten van dit schip zijn hoofdzakelijk scheepseigenaren, grote containerrederijen, oliemaatschappijen maar ook handelaren, vertelt Niels Groenewold, directeur van bunkerbedrijf VT Group. "Eigenlijk iedereen die actief is de bunkersector gebruikt dit schip wel eens. "

Transparantie

De Vorstenbosch is een van de vijf bunkerschepen van de VT Group die is uitgerust met een ‘mass flow meter’. Dit is een systeem dat precies meet hoeveel bunkerolie het schip ontvangt en overlaadt aan een ander schip. Havenbedrijf Rotterdam is een fervent voorstander van het gebruik van mass flow meters in de Rotterdamse haven, want het wil meer transparantie in de bunkervaart. Dit jaar introduceerde Havenbedrijf de bunkerlicentie voor transporteurs en een meldpunt voor klachten.

De Vorstenbosch laat goed zien welke ontwikkeling de afgelopen tien jaar is doorgemaakt wat betreft de omschakeling naar schonere brandstoffen. "Tien jaar geleden vervoerde dit schip nog zware meest vervuilende stookolie, dat is in de afgelopen tien jaar wel enorm veranderd", vertelt Eijgendaal." Je ziet dat er steeds minder zwavel in de stookolie zit"

Nieuwe technologieën

"Die markt is heel erg snel veranderd", vult VT-directeur Niels Groenewold aan. "Dit is nog maar het begin. Als je ziet wat nieuwe technologieën met zich mee brengen; alternatieve energiebronnen, zoals LNG. Maar ook naar waterstof wordt serieus gekeken. En ook methanol. "

Niels Groenewold, directeur bunkerbedrijf VT Group | Foto: Jacco van Giessen

Volgens Niels Groenewold kan het vlaggenschip van VT , de Vorstenbosch de overstap naar methanol gemakkelijk maken. "Dit schip de Vorstenbosch is een chemietanker, dus we kunnen ook overschakelen naar methanol. Als onze klanten methanol te willen, dan is het een kwestie van schoonmaken en dan gaan we. het doen. De schepen zijn er klaar voor, nu de markt nog."