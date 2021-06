Jarig Filmfestival schenkt Rotterdammers een kunstige tankwagen

Zo ook de bezoekers van de markt op het Visserijplein in Delfshaven. "Mooi, heel leuk. Prachtig", zegt een van de voorbijgangers met een grijns. Of hij ook naar binnen gaat? "Misschien." Het gevaarte trekt aardig wat bekijks in de wijk. Maar het blijft toch vooral bij blikken van een afstandje. Af en toe waagt iemand het om binnen te kijken.

Voorbijgangers kijken naar The Werner op het Visserijplein in Delfshaven | Foto: Rijnmond

Zij die naar binnen durven, horen een kakofonie van geluid en zien verschillende snaarinstrumenten die volautomatisch worden bespeeld door een soort machine. Op een televisiescherm zijn beelden te zien van woonkamers. Verschillende woonkamers die allemaal gefilmd zijn in de huizen in de wijk waar 'The Werner' staat.

"Omdat het filmfestival 50 jaar bestaat, zeiden ze: we willen eigenlijk wel iets bijzonders doen", begint kunstenaar Joep van Lieshout. "Ik heb ervoor gekozen om het festival, dat zich normaal in het centrum afspeelt, naar de buurten te brengen die misschien niet helemaal aangesloten zijn bij wat er op het filmfestival gebeurt. Zoals hier op het Visserijplein. Maar de installatie ging ook naar het Afrikaanderplein en gaat nog naar het Noordplein."

Zaterdag is deze vorm van 'Guerrilla Cinema' te zien in het Oude Noorden. Die omschrijving heeft het te danken aan de stijl waarmee de vertoonde beelden gefilmd zijn. Er is letterlijk aangebeld bij mensen in de wijk met de vraag of de woonkamer gefilmd mag worden. Ook zijn er soms korte interviews met buurtbewoners gehouden in hun deuropening. Onderwerp van gesprek? Hun favoriete films.

Perfect voor de jungle in Suriname

Rene Breemans staat als vrijwilliger van het IFFR bij 'The Werner' om mensen te ontvangen en vragen te beantwoorden. "Naast de vertoonde beelden is er ook nog de Vlaamse kunstenaar Hooman Jeddy die dit voertuig als een rijdend atelier gebruikt. Hij heeft binnen in de wagen een object gemaakt dat beweging, licht en geluid overbrengt op de mens", zegt Rene.

Het kan sommige bezoekers zeker bekoren. "Het is heel interessant. Ik zat al helemaal te fantaseren dat ik zo'n wagen in de jungle van Suriname wel kan gebruiken. Er is een soort slaapruimte, een tv en muziek zodat je je niet kunt vervelen. Dat is perfect voor de jungle", lacht een voorbijganger.

De installatie rijdt door tot het eind van het filmfestival op zondag 6 juni. "We staan zaterdag nog op het Noordplein en dan zondag op de Grote Markt in het centrum aan de Binnenrotte. Overal waar de markt is, staan wij", besluit Breemans.