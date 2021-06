Daklozen gevaccineerd in Rotterdamse Pauluskerk, maar daarna weer terug op straat: 'gemiste kans, nu zwermen ze weer door de stad'

115 kwetsbare en moeilijk te bereiken mensen in Rotterdam, zoals ongedocumenteerden en dak- en thuislozen, hebben donderdag in de Pauluskerk een vaccinatie gekregen. Volgens de Pauluskerk was de vaccinatiebereidheid groot en stond er 's ochtends meteen een rij, maar was het daarom ook een gemiste kans.

"Het is fijn dat de mensen nu eindelijk een prik krijgen", zegt Thea Noga, straatarts in de medische dienst van de Pauluskerk. "Maar ook zuur dat de mensen zonder dak boven het hoofd nu terug de straat op moeten."

Afgelopen dinsdag sloot de nachtopvang in de Maassilo. Tijdens de lockdown was daar nachtopvang voor iedereen op straat. "Met het loslaten van de maatregelen staan de mensen gevaccineerd en wel weer op straat. Net nu we ze in beeld hadden." Volgens Noga is het een gemiste kans dat er geen nachtopvang meer wordt geboden. "Nu zwermen mensen weer uit over de parken en de stad. En op straat worden de problemen alleen maar erger."



In gesprek met elkaar

De kerk had posters in allerlei talen opgehangen en in de weken voorafgaand veel mensen gesproken om ze in te lichten over de vaccinatie.

Ondanks de grote vaccinatiebereidheid, waren sommige mensen ook huiverig om een prik te halen. Zij keken gedurende de dag van een afstandje toe hoe de vaccins werden toegediend, laat de Pauluskerk weten. Straatdokters en mensen van de GGD zijn rustig met deze mensen in gesprek gegaan en dat trok veel mensen uiteindelijk over de streep.

Vrijdag wordt er ook nog geprikt in de Pauluskerk. De kerk hoopt dat in totaal 200 mensen naar de kerk komen om zich te laten vaccineren.