Vier verdachten aangehouden na inbraak juwelier in Gorinchem

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in totaal vijf mannen aangehouden naar aanleiding van een onderzoek naar een reeks inbraken. Vier van hen werden die nacht op heterdaad betrapt toen ze inbraken bij een juwelier aan de Gasthuisstraat in Gorinchem.

De verdachten zijn drie mannen van 20, 23 en 24 uit Den Haag, een 23-jarige man uit Rijswijk en een 24-jarige man uit Wateringen.

Bij de juwelier was een raam ingeslagen en de vier verdachten stonden al binnen in de zaak. Een vijfde verdachte werd enkele uren later in Den Haag aangehouden.

De politie startte na meerdere inbraken bij juweliers in Den Haag en andere plekken in het land een onderzoek. Zo kwamen de vijf verdachten in beeld die vermoedelijk betrokken zijn bij die inbraken.

Na de aanhoudingen zijn drie woningen in Den Haag doorzocht. Daarbij zijn allerlei spullen in beslag genomen voor verder onderzoek.