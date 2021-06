Bijlow, Malacia en Harroui hebben na zwakke start geen kans tegen Jong Duitsland

In de halve finale van het EK is Jong Oranje kansloos uitgeschakeld door Jong Duitsland: 0-2. Al na acht minuten hadden de Duitsers tweemaal gescoord tegen de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi, die basisplaatsen had ingeruimd voor Feyenoorders Justin Bijlow en Tyrell Malacia en Spartaan Abdou Harroui.

Rotterdammer Cor Pot was veertien jaar geleden de laatste bondscoach die met Jong Oranje de finale van het EK haalde. Een evenaring van die prestatie zat er in Hongarije geen moment in. Duitsland was op alle vlakken veel te sterk voor Nederland. Na een halve minuut werd een prachtige aanval bekroond met een doelpunt van Florian Wirtz.

De talentvolle 18-jarige spits van Bayer Leverkusen was zeven minuten later weer trefzeker en wederom zag Sven Botman er niet goed uit. Bijlow viel bij beide doelpunten niks te verwijten. Mergim Berisha raakte uit een vrije trap nog de paal en in feite was een schot van Myron Boadu het enige Nederlandse wapenfeit in de eerste helft.

Wissel Harroui

In de rust werd Abdou Harroui, die geel ontving in de eerste helft, gewisseld voor Azor Matusiwa. Jong Oranje ging niet beter spelen en ontsnapte toen Berisha na een uur spelen eerst de paal raakte en even later in dezelfde aanval voor de derde keer in de wedstrijd het houtwerk raakte.

Na 67 minuten belandde de bal uit een vrije trap voor de voeten van Ajacied Perr Schuurs en vanuit het niets werd het 1-2. Een slotoffensief leverde vijf minuten voor tijd nog een treffer op van Boadu, maar deze werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Jong Duitsland speelt zondag de finale tegen Jong Portugal. Voor Bijlow, Malacia en Harroui begint hun vakantie. Vermoedelijk zullen zij iets later aansluiten bij hun clubs Feyenoord en Sparta.