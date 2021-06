Aboutaleb wil dat Feyenoord strenger optreedt tegen relschoppers

Feyenoord moet minder laconiek reageren op relschoppers. Dat heeft burgemeester Aboutaleb donderdag gezegd in een debat over de rellen rondom de voetbalwedstrijd tegen FC Utrecht. Aboutaleb vindt dat de club bij wangedrag de betreffende personen de toegang tot het stadion zou moeten ontzeggen. Binnenkort heeft de burgemeester een gesprek met de clubleiding en zal hij dit onderwerp aankaarten.

Als voorbeeld gaf Aboutaleb het binnendringen van het stadion door supporters tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. De wedstrijd werd daardoor stilgelegd. Aboutaleb zei geen begrip te hebben voor het applaus van de spelers naar de honderd fans die met fakkels bij de tribune stonden.

"Ik vond de bestorming afschuwelijk en het applaus van de spelers afschuwelijk in het kwadraat", zegt de burgemeester. "Het kan toch niet waar zijn dat mensen die mijn huis bestormen van mij applaus krijgen? Dat kan niet waar zijn. Ik vind de reactie van Feyenoord daarop redelijk laconiek. Feyenoord zou hier streng op moeten reageren. Als mensen herkend zijn, wordt hen wat mij betreft de toegang tot het stadion ontzegd. Ik begrijp de houding van de spelers, maar tussen begrijpen en er begrip voor hebben ligt wat mij betreft nog de Noordzee. Het applaus is een verkeerde uiting van sympathie voor mensen die het stadion bestormen."

Escalatie rondom wedstrijd tegen FC Utrecht

De gemeenteraad besprak donderdag het politieoptreden tijdens en na de wedstrijd tegen FC Utrecht van eind mei.

Tientallen relschoppers gooiden met vuurwerk, stenen, hekken en vuilnisbakken naar agenten. In de laatste minuten van de wedstrijd probeerden de hooligans door een hek te forceren het stadion binnen te komen en richting de spelersbus van FC Utrecht te lopen. De politie heeft daarop het waterkanon ingezet. Ook onschuldige supporters die uit het stadion kwamen werden natgespoten.

Veel partijen in de gemeenteraad wilden weten waarom de politie het waterkanon heeft ingezet, terwijl er ook toeschouwers het stadion uitkwamen. Volgens burgemeester Aboutaleb was dat een proportionele inzet. Omdat het een beladen wedstrijd was, was er met verschillende scenario's rekening gehouden, zo zei plaatsvervangend politiechef Karin Krukkert. Maar op een gegeven moment was de situatie zo erg dat het waterkanon nodig was.

Volgens de politie probeerde een groep relschoppers een paar minuten voor het eind van de wedstrijd aan het Voorplein om hekken omver te krijgen. Om de rust terug te krijgen werd de ME ingezet. De relschoppers liepen uiteindelijk richting de Coen Moulijnweg. De ME trok zich terug. Maar toen het geweld toch weer startte en twee politiepaarden snijwonden opliepen, besloot de politie dat er meer nodig was. Burgemeester Aboutaleb werd gevraagd of het waterkanon mocht worden ingezet om de ME en de politiepaarden te beschermen. De relschoppers vermengden zich aan de kant van het Topsportcentrum met supporters die het stadion al vroegtijdig hadden verlaten.

Waterkanon ingezet

De politie zette het waterkanon in omdat de situatie gevaarlijk was. Er werd volgens de plaatsvervangend politiechef niet gericht gespoten. De waterstraal werd zo ingesteld dat het 'regende'. Er was volgens de politie tot tweemaal gezegd dat de aanwezigen de plek moesten verlaten voordat er met water werd gespoten. Heel veel supporters hebben dat gedaan, maar sommigen bleven staan. Niemand is gewond geraakt, wel kregen ze een nat pak. Onder de mensen die nat werden bleken ook twee jonge meisjes te zijn. De politie zegt de meisjes niet te hebben gezien en heeft direct contact met hen opgenomen.

De politie zegt dat het geweld tegen de ME heel heftig was. Een van de helmen van de ME'ers zou door een steen zijn gespleten. De paarden hadden snijwonden, maar het is geen blijvend letsel. De politie zegt dat de situatie zo ernstig was dat er niet anders kon worden gehandeld.

In alle hectiek is het niet op tijd gelukt om met de directie van Stadion Feijenoord af te spreken de poorten dicht te houden. Burgemeester Aboutaleb wil in gesprek met hen om te kijken of het mogelijk is dat de poorten bij dreiging zoals deze dichtblijven. Of dat kan, is volgens de burgemeester nog onduidelijk.

Volgens plaatsvervangend politiechef Krukkert was het niet te voorkomen dat het publiek zich met de relschoppers zou mengen, ook als de deuren dicht waren gebleven.

In totaal zijn er bij de politie acht klachten binnen gekomen van mensen die nat zijn gespoten. Extra aandacht zal er zijn voor de twee jonge meisjes.