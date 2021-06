Zwaargewonde na beschieting Agniesebuurt Rotterdam

De politie doet onderzoek na een schietpartij in de Agniesebuurt in Rotterdam | Foto: MediaTV

Op de Benthemstraat in de Agniesebuurt in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag een man zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met meerdere schotwonden overgebracht naar het ziekenhuis.