Het weer van vandaag: perioden met zon en warm

Vandaag zijn er perioden met zon, in de loop van de middag verschijnt er meer bewolking. Het blijft tot het eind van de middag vrijwel droog. Het wordt 21 graden aan zee en 25 graden in het oosten van de regio.

Er waait een zwakke veranderlijke wind, vanmiddag wordt de wind noordelijk en neemt toe tot matig. Vanavond en vannacht is het bewolkt met vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 14 of 15 graden. Er staat een matige noordenwind.

Morgen is het ander weer dan de afgelopen dagen. Het is bewolkt en eerst valt er plaatselijk regen of een bui. In de middag wordt het vrijwel droog en breekt af en toe de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden langs de kust tot nog 20 graden in Gorinchem. De noordenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig.

Vooruitzichten

De komende dagen zijn er perioden met zon en bestaat er soms een kleine kans op een regenbui. De wind komt uit het noorden en in de middag wordt het 18 graden aan zee en 22 graden in het oosten van het Rijnmondgebied.