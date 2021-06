Eindelijk!

Open up, zaterdag 5 juni is iedereen weer welkom in het museum. Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, viert op 5 juni een sobere Dead Duck Day en vertelt over de nieuwe tentoonstellingen die in zijn museum zijn te zien.

Poezelige katten, aangeklede honden, vrolijke, gevederde ijsberen en een op zijn kop zwevende olifant strijden in de Kunsthal om de aandacht van de kijker. We are animals heet de tentoonstelling over de relatie tussen mens en dier.

Ed ziet ze vliegen.

Ed Aldus is niet zo zweverig, maar hij kijkt wel graag naar vogels in de lucht. Chris Natuurlijk vergezelt hem tijdens de opnamen voor Ed ziet ze vliegen, een nieuwe serie op TV Rijnmond waarin de weerman van Rijnmond de natuur in trekt met vogelaars.

Ed ziet ze vliegen met cameraploeg bij Klein Profijt, Rhoon | Foto: Rijnmond Chris Vemer

Zomerse Boekenweek

Over de Boekenweek in de zomer en de online workshop Plaagdieren, vriend of vijand, hoor je ook meer.

Luister zaterdag 5 juni van 08:00 tot 09:00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.