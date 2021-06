Roy Makaay in FC Rijnmond: ‘In een 4-3-3 systeem was Steven Berghuis altijd onomstreden geweest bij Oranje’

Een speciale uitzending van FC Rijnmond, geheel in het teken van het EK voetbal. Dat toernooi begint volgende week. Heel veel vertrouwen in het huidige Oranje van bondscoach Frank de Boer hebben onze gasten, Roy Makaay, Emile Schelvis en Sinclair Bischop, niet.

In de voetbaltalkshow gaat het uitgebreid over De Boer, het ontbreken van Feyenoorder Justin Bijlow in de selectie (zelfs na het wegvallen van Jasper Cillessen), en de rol van Steven Berghuis bij Oranje. Want gaat de aanvoerder van Feyenoord veel speelminuten bij Nederland als de bondscoach kiest voor een 5-3-2 systeem? “In een 4-3-3 systeem was Berghuis altijd onomstreden geweest”, zegt oud-Feyenoorder Makaay.

Toch begrijpt Makaay wel dat De Boer kiest voor een 5-3-2 opstelling. “In de groepsfase zou je misschien wel 4-3-3 kunnen spelen, maar tegen de grotere landen past 5-3-2 beter. Nederland behoort niet tot de favorieten. Dat zijn voor mij Spanje en Frankrijk."

Poulefase

In de poulefase is Nederland ingedeeld bij Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Makaay verwacht dat Oranje de groep gaat overleven, maar zeker niet makkelijk. “Het is zo typisch Nederlands om te zeggen dat wij over kleinere landen heen walsen. Het gaat niet meer zo makkelijk. Het is wel lekker dat je in die eerste drie wedstrijden het thuisvoordeel hebt.”

Natuurlijk blikken we met Makaay ook terug op de EK’s die hij zelf speelde, in 2000 en 2004.