Speciale FC Rijnmond met Roy Makaay in teken van EK Voetbal

Naast de oud-Feyenoorder schuiven ook vaste analist Emile Schelvis en Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop aan bij presentator Bart Nolles. Ook zij halen verhalen op uit het verleden. Bijvoorbeeld aan het toernooi in 2000, toen het EK in Nederland was en de finale in De Kuip werd gespeeld.

Het grootste deel van de uitzending zal besteed worden aan het toernooi dat voor Nederland op zondag 13 juni begint. Oranje treedt dan aan tegen Oekraïne. Later in de week speelt Nederland tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië. Hoe ver kan Oranje reiken dit toernooi? En wat is de meeste ideale opstelling om mee te beginnen?

Namens Feyenoord is alleen Steven Berghuis geselecteerd door bondscoach Frank de Boer. De aanvaller speelde in de oefenwedstrijd tegen Schotland zijn 25ste interland. Afgelopen week liet Berghuis op de training nog zien dat hij in vorm is.

De EK-special van FC Rijnmond begint op de gebruikelijke tijd van 17:20 uur en is natuurlijk op TV Rijnmond te zien. Ook is de uitzending live te volgen via deze site en via YouTube Live.

