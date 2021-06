Marijke loopt een 'hart onder de riem wandeltocht' langs GGD-testlocaties in de regio Rijnmond

Marijke Pollaart uit Spijkenisse maakt zondag 6 juni een wandeltocht langs alle grote test- en vaccinatielocaties van de GGD in de regio Rijnmond. Dan is het exact een jaar geleden dat de eerste grote teststraat opende. De GGD-regiemanager wil met de tocht van maar liefst 85 kilometer alle GGD-medewerkers een hart onder de riem steken.

"Vorig voorjaar hebben we met z'n allen nog zitten applaudisseren voor zorgmedewerkers. Die waardering is best wel afgezakt. En wat wel eens vergeten wordt, is dat er buiten de zorg ook een heel grote groep medewerkers op de test- en vaccinatiestraten staat in soms best wel barre weersomstandigheden. Ik denk dat daar best eens wat extra aandacht voor mag zijn", verklaart Marijke.

De GGD-regiemanager heeft onlangs een zogenaamde Kennedymars gelopen. "Dat is 80 kilometer. Mijn collega's op kantoor zeiden toen voor de grap: 'nou dan kun je dit ook wel lopen'. En ik dacht, het is nu bijna een jaar geleden dat we met de GGD begonnen met grootschalig testen. Dus op die bewuste dag gaat het gebeuren. Op 6 juni 2021."

De Kennedymars is een wandeltocht van 80 kilometer die binnen twintig uur moet worden gelopen. De tocht is vernoemd naar de Amerikaanse president John F. Kennedy en wordt in veel Nederlandse plaatsen jaarlijks georganiseerd. Het is van oorsprong een mars waarmee mariniers hun doorzettingsvermogen konden laten zien.

Een mooi symbool

"Ik bedacht me dat de GGD-medewerkers zo hard hebben moeten doorzetten dit jaar. Dat hebben ze onder alle omstandigheden en de kritiek toch maar mooi gedaan. Deze wandeltocht lijkt me een mooi symbool."

Marijke start bij de teststraat in Middelharnis. Dan loopt ze van Goeree-Overflakkee naar Voorne-Putten en van Zuidland richting Schiedam via de Beneluxtunnel om bij de locatie Rotterdam Ahoy te eindigen. "Ik vertrek zondagmorgen om half zes en hoop om half tien 's avonds aan te komen. Dat is zo'n 16 uur wandelen. Gelukkig lopen er onderweg soms collega's een stukje mee. Dat is fijn. Dan doe je het ook een beetje samen."