Stille tocht voor doodgestoken 17-jarige Rotterdammer in Charlois

In Rotterdam-Charlois wordt zaterdagavond een stille tocht gehouden voor de jongen die vorige week werd doodgestoken in de Meester Arendstraat. De tocht begint om 19:00 uur bij de Carnissedreef.

De 17-jarige jongen werd doodgestoken in zijn huis aan de Meester Arendstraat. Zijn moeder raakte ook gewond. Er zitten vier verdachten vast in de zaak. De politie gaat er voorlopig van uit dat iemand van buiten is binnengekomen. Een groot onderzoeksteam van twintig rechercheurs werkt momenteel aan de zaak.