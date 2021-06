Rob Jacobs blikt vooruit op EK: 'Twijfels over Frank de Boer, afscheid nemen van 5-3-2 en Berghuis altijd opstellen'

Voor het Nederlands elftal start het EK voetbal op zondag 13 juni. Oekraïne is in Amsterdam de eerste tegenstander in de poulefase, maar de voorbereiding op die eindstrijd verloopt allesbehalve vlekkeloos. Woensdag kwam Oranje in een vriendschappelijk duel met de b-garnituur van Schotland niet verder dan 2-2. Rob Jacobs twijfelt over de capaciteiten van Frank de Boer, zou Feyenoorder Steven Berghuis altijd opstellen, en geniet van de grote spelers van het huidige Oranje.

Jacobs vindt namelijk dat het Nederlands elftal een geweldige kern heeft. “Ik hoop dat Frank de Boer dat ook begrijpt. We hebben Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay vijf Europese topspelers. Die vijf moeten het gaan doen, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben.”

“Daaromheen moet je het elftal invullen met jongens die in vorm zijn. En na die oefenwedstrijd tegen Schotland moet je ook afscheid nemen van een aantal spelers”, vindt Jacobs. Als het aan hem ligt staat oud-Spartaan Denzel Dumfries niet in de basis van Oranje. “Hij komt nooit met een fatsoenlijke voorzet. Zet Jurrien Timber daar, met De Vrij en De Ligt naast hem, en Patrick van Aanholt of Owen Wijndal op links.”

De Boer moet dus, zo vindt Jacobs, afscheid nemen van het 5-3-2 systeem. “Waarom 5-3-2 als je daar nooit op geoefend hebt? Je gaat zo vlak voor het EK toch niet iets nieuws proberen?”

'Streep door De Roon'

Ook van voormalig Sparta-speler Marten de Roon is Jacobs in Oranje niet gecharmeerd. “Daar moet je een streep doorheen zetten. Hij doet het fantastisch bij Atalanta Bergamo, maar het kan niet in het Nederlands elftal. De Boer moet een keuze maken tussen Davy Klaassen en Donny van de Beek.”

Jacobs, eind jaren tachtig trainer van Feyenoord, zou Steven Berghuis altijd opstellen. “Voor mij een vaste keuze, en die Cody Gakpo ook, een geweldige speler. Ga met hem spelen.” In de punt van de aanval staat in de opstelling van Jacobs dan Depay, die een aantal jaren in de jeugd van Sparta speelde. “Wout Weghorst is het niet, Luuk de Jong ook niet.”

'Moe van Frank de Boer'

Een fan van bondscoach Frank de Boer is Jacobs niet. “Er zit niets achter. Hij staat heel de wedstrijd maar langs die lijn, maar wat doet-ie daar nou? Ga daar niet de hele wedstrijd staan man", foetert Jacobs. "Ik word moe van die man langs de lijn. Hij moet zijn stempel drukken op dit Oranje, zoals Ronald Koeman en Louis van Gaal dat konden, maar ik denk dat hij dat niet kan."

Het Nederlands elftal is in de groepsfase ingedeeld bij Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Al die wedstrijden worden gespeeld in de Johan Cruijff Arena. “We gaan die poule niet makkelijk doorkomen, maar hopelijk lukt het wel met pijn en moeite. Italië is voor mij favoriet voor de titel, nou ja weet je, en toch maar Nederland dan. Laten we hopen dat we er in ieder geval bij zitten in de halve finales.”

In FC Rijnmond blikken wij vrijdagmiddag met Roy Makaay vooruit op het komende EK voetbal. De oud-Feyenoorder zit aan tafel bij presentator Bart Nolles, Sinclair Bischop en Emile Schelvis.