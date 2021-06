Niet alle scholen in de Rijnmond volledig open maandag, ondanks verplichting kabinet

Het overgrote deel van de middelbare scholen is vanaf maandag 7 juni weer volledig open. Maar er zijn ook scholen in onze regio die deels of gewoon nog niet open gaan.

Uit een rondgang van de NOS zegt 7 procent van de ondervraagde scholen (181 in totaal) niet helemaal open te gaan. Een deel daarvan zet het huidige lesrooster door; een ander deel schroeft het aantal fysieke lessen wel op, maar gaat niet helemaal terug naar de oude situatie. Enkele scholen twijfelen nog over wat ze gaan doen.

Stichting BOOR vertegenwoordigt 75 scholen in Rotterdam. De stichting laat weten dat ze in principe weer open gaan, maar dat er per locatie verschillen kunnen ontstaan. "Sommige locaties hebben bijvoorbeeld nog te maken met langdurige uitval van medewerkers door corona en kunnen het rooster daardoor niet volledig bezetten. Scholen zullen wellicht ook keuzes maken in het lesaanbod en meer of andere activiteiten in de buitenlucht organiseren Kortom, iedere school zoekt daarin de juiste weg en een optimale invulling."

Weerstand over zelftest

Een klein deel wijkt dus af van het kabinetsbesluit. Als reden wordt gegeven dat nog maar een deel van de medewerkers is gevaccineerd en dat ze het personeel geen gezondheidsrisico's willen laten lopen. Ook het feit dat docenten en leerlingen twee keer per week een zelftest moeten doen, roept weerstand op.

Zo bestaat er veel onduidelijkheid over of dit wel uitvoerbaar is. Ron Fens is directeur van het Wolfert van Borselen en zag de verdere opening vorige week al veel somber in: "Ten eerste neemt het kabinet aan dat de testbereidheid onder leerlingen heel groot is. Maar wij weten helemaal niet of zij wel willen meewerken. Ten tweede gaat het kabinet ervan uit dat de scholen over genoeg mankracht beschikken om alle kinderen te testen. Dat betekent dat wij tussen nu en de zomer 54.000 testen moeten afnemen. Ik heb daar geen extra personeel voor. Wij hebben docenten voor een klas en een conciërge bij de deur. Het is heel onduidelijk hoe wij alles moeten aanpakken."

Liset van der Weijer is bestuurssecretaris Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden* sluit zich aan bij de testbezwaren van Fens. Ze zeg dat haar scholen 'gewoon doorgaan zoals we tot nu toe hebben gedaan'. "Leerlingen gaan fysiek naar school, maar niet de volledige onderwijstijd. We houden roosters zoals ze zijn. Daar krijgen we positieve reacties van leraren en ouders op."

Weinig empathie

Daartegenover staan veel scholen die wel volledig opengaan, al zijn ook bij deze scholen veel bedenkingen. 'Gemengde gevoelens', 'dubbel' en 'een spagaat' zijn formuleringen die veel terugkomen. Scholen zien aan de ene kant dat het goed is voor hun leerlingen om elke dag naar school te gaan, maar maken zich zorgen over de veiligheid van het personeel.

Er is boosheid en frustratie over dat leraren geen voorrang hebben bij vaccinaties. "Als het opengaan van de school zo belangrijk is, waarom worden dan niet alle docenten gevaccineerd?" En: "Er wordt bijzonder weinig empathie ervaren voor onze docenten. Na een zwaar jaar komt dit er nog bovenop. Meerdere docenten zitten al in een burn-out", zegt een Rotterdamse schooldirecteur.

Maar ondanks de zorgen gaan de meeste scholen dus volledig open. Daar zien scholen, ondanks de dubbele gevoelens, ook erg naar uit. "Fijn om alle leerlingen weer op school te hebben", klinkt het meermaals. Scholen noemen het hun 'maatschappelijke opdracht' om weer open te gaan en structuur aan leerlingen te bieden.

Een school uit Papendrecht die al open is ziet het positief in: "We werken het hele jaar met een aangepast rooster met kleine klassen, de aanpassingen waren minimaal, één bericht naar leerlingen en wat tafels goed zetten."

* Onder Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden vallen het Dalton Lyceum Barendrecht, OZHW groen college, Focus Beroepsacademie in Barendrecht, het Gemini College en het Maximacollege in Ridderkerk, het Walburgcollege in Zwijndrecht, LOKET Zwijndrechtse Waard en Gemini College in Lekkerkerk.