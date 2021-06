Eis: acht jaar cel en tbs voor vader die verdacht wordt van langdurig misbruik zes dochters en kleinkind

Ook wordt hem verweten dat hij een zoon fysiek heeft mishandeld. De man erkent dat hij over de schreef is gegaan. Maar hoe ver precies, daarover verschillen de meningen. Vandaag diende de zaak voor de rechtbank in Dordrecht.

"Zo scherp en snel als een pijl komt het aanvliegen, ineens is het er weer. Het is een ziekte in mijn hoofd." De vader van zestien kinderen beseft dat hij dertig jaar lang, met regelmaat, over de grens ging in de omgang met zijn kinderen. Als de rechter het rapport van de psychiater samenvat erkent hij ruiterlijk dat er sprake is van een pedofiele stoornis. "Ik krijg dit niet uit mijn leven, ik krijg het gewoon niet uitgeroeid."

Misbruik begon in 1989

De schade is immens in het gelovige gezin. Het misbruik begon in 1989 en duurde met tussenpozen tot medio augustus 2020 toen de verdachte vader werd aangehouden. De nieuwe kerk van het gezin hoorde verhalen van de dochters en adviseerden aangifte te doen. De oudste dochter, nog net geen veertig, deed dat op eigen houtje, vijf van haar zussen lieten die aangifte doen door hun predikant.



De vader zegt zelf op deze zittingsdag schoon schip te willen maken. "Ik heb heel veel schuldgevoel, elke dag. Ik blijf rustig, je ziet me niet huilen. Maar het knaagt dag en nacht: 'waarom heb ik mijn lieve vrouw dit niet verteld? En waarom hebben mijn kinderen door mijn zondige, slechte gedrag een trauma? Ik kan niet uitspreken hoeveel schuld ik voel." De moeder van het gezin is onlangs overleden terwijl de verdachte in voorarrest zat.



Rechter heeft twijfels

De rechter zegt te twijfelen of hij wel helemaal open kaart speelt over de afgelopen dertig jaar. "Ook de politie zei: Hij lijkt alleen te bekennen waar hij echt niet onderuit kan. Een soort kansberekening." Zelf ziet hij dat anders. "Ik geef volledige openheid. Meer kan ik niet noemen."



Tijdens de zitting lijkt het vooral te gaan om de vraag wat er nu precies is gebeurd de afgelopen decennia. De verklaringen van de kinderen wijken af van die van hun vader. Hoe ver ging het misbruik exact? Volgens een aantal dochters ging dat een stuk verder dan de verdachte soms met veel emotie verklaart. "Ik ben bereid een eed af leggen. Dit is gewoon niet waar!" Vooral over de claim dat hij zijn kleindochter zou hebben misbruikt is hij boos. "Dat is nooit gebeurd."



Het misbruik vond zijn oorsprong eind jaren tachtig na het afdrogen tijdens de zwemles." Hij wist regelmatig dat hij fout zat, maar niet altijd. "Heb de grens onbewust verlegd, het is ongemerkt gegaan. Ik dacht wel eens: is dit wel goed? Maar dan was de drang te sterk."



Slachtoffers groeiden zo op

Naar eigen zeggen vond het misbruik plaats een aantal keer per week en soms ook weken niet. Ook is er langere tijd geen sprake geweest van ongepast gedrag, zegt hij zelf, maar viel hij toch weer terug. De slachtoffers leken weinig anders te kennen en groeiden zo op. Het was er altijd, zo hebben ze verklaard. En op jonge leeftijd: 'u blijft altijd mijn lieve vader.'



Over het vermeende lichamelijke geweld tegen zijn zoon zegt de verdachte: "Zo ben ik zelf ook opgegroeid. Met een pak slaag als je iets niet goed doet. Ik heb een driftig karakter. Maar dan lag ik 's nachts in bed en dacht ik: 'wat heb je gedaan stommeling? Je had dit heel anders op kunnen lossen." Ook op het gebied van zelfbeheersing kwam de psychiater tot de conclusie dat er sprake is van een stoornis en dat de vader niet volledig toerekeningsvatbaar kan worden verklaard.



De verdachte vader hoopt weer iets te kunnen herstellen van de band met zijn kinderen en kleinkinderen. Hij gaf aan open te staan voor TBS en intensieve behandelingen. "Ik moet hier mee leren omgaan. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor mijn gedrag"



Als hij het slotwoord krijgt, kijkt hij terug en vooruit. "Ik ben het niet waard om ooit weer terug te keren. Ik heb mijn vaderschap geheel verspeeld. Zo zag ik dat nooit vroeger. Tijdens mijn gevangenschap is dat zozeer tot mij binnengedrongen dat ik nu zeg: ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Ik wil mijn spijt betuigen voor alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik heb steeds meer inzicht gekregen in de afgelopen van wat ik aangericht heb. Wat ik heb gehoord raakt mij heel erg. Ik voel mij geen vader meer.."



De rechtbank in Dordrecht doet over twee weken afspraak. Volgens de advocaat van de verdachte stemt hij in met een celstraf, tbs en een ingrijpende behandeling.