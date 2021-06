Haringvlietbrug is weer dicht! Verkeer A29 rijdt weer

De Haringvlietbrug in de A29 was in storing. Het brugdek stond volledig open en ging niet meer naar beneden. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het verkeer was vanaf gestremd in beide richtingen. De oorzaak van de storing was niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat is er hard gewerkt aan een oplossing.

Onlangs werd al bekend dat door problemen, de brug tot begin juli nog maar één keer per week open zou gaan. Dat is dus vandaag het geval.