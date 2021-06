Bewoners Heijplaat voorlopig nog in de vliegenoverlast na beroep Suez: 'Ons woongenot is naar de knoppen'

Afvalverwerker Suez hoeft voorlopig geen extra maatregelen te nemen tegen de overlast van vliegen in Rotterdam-Heijplaat. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen wijzigingen in de vergunning van het bedrijf die die maatregelen verplichtten. De rechter heeft daarop besloten dat de nieuwe vergunning wordt opgeschort. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond DCMR.

De bewoners van Heijplaat kampen al jaren met vliegenoverlast in de buurt. Het is een bron van ergernis, maar een duidelijke oorzaak is nog altijd niet gevonden. In 2019 werd het laden en lossen van duwbakken met plastic afval bij Suez, op zo'n honderd meter afstand van de wijk, als één van de oorzaken genoemd van de overlast, omdat vliegen daar eitjes in leggen. Maar ondanks eerdere aanpassingen bij Suez zoemen de beesten nog altijd vrolijk rond in de tuinen én huizen van de Heijplaters.

Volgens de rechter is niet goed aangetoond hoe groot de overlast is van de vliegen. De rechter vindt daarom het financiële belang van Suez belangrijker en wil om die reden wachten tot het beroep van Suez is afgehandeld.

Onbegrijpelijk, vindt bewoner Rinus Groen. "Ik vind het slecht dat de vergunningswijziging is afgewezen. De rechter denkt meer aan Suez dan aan de mensen. Het is een nare boodschap, vooral omdat Suez altijd roept dat zij niet de veroorzaker zijn. Maar ze gaan wel in beroep tegen iets waar ze naar eigen zeggen geen debet aan hebben."

Verhuizen om de vliegen

Zo'n zestig tot zeventig procent van al het PMD-afval in Nederland komt bij Suez op Heijplaat terecht, zegt Groen. Die zakken met afval hebben eerst enkele weken op gemeentewerven gelegen voor ze op Heijplaat aankomen. Gevolg: bij opening van de zakken hebben eitjes en vliegen zich al ontwikkeld in de etensresten in het plastic. Die beestjes zoeken hun weg naar voedsel zodra de plastic zakken bij Suez open gemaakt worden. "Ik snap dat Suez er lastig wat aan kan doen, want ze hebben geen invloed op hoe die zakken worden aangeleverd", vervolgt Groen. "Het moet ook ergens verwerkt worden. Dat zijn allemaal dingen die meespelen."

De simpelste oplossing volgens hem? "De fabriek verplaatsen naar een locatie met vrije ruimte. Hier is een woonklimaat, een leefklimaat. Wij kunnen niet buiten zitten in de zomer om een boterhammetje te eten. Ons woongenot is naar de knoppen." Het drijft sommige bewoners zo tot waanzin, dat ze na jarenlang met plezier op Heijplaat te hebben gewoond hun heil ergens anders zoeken. "Zo heftig is het wel." Om nog maar niet te spreken over de gezondheid van de bewoners: "Vliegen zijn één van de grootste bacteriënbestrijders en die worden hier gewoon getolereerd. De gezondheid is in het geding, maar de voorzieningenrechter heeft alleen gekeken naar de financiële consequenties."

Nieuw onderzoek

De Milieudienst DCMR noemt het "jammer voor de bewoners van Heijplaat dat Suez in het huidige vliegenseizoen nog niet door DCMR kan worden verplicht om uitvoering te geven aan extra vliegenbeperkende maatregelen."

DCMR hoopt met nieuw onderzoek nu eindelijk het probleem in de kiem te smoren, of in ieder geval antwoord te krijgen op de vraag wanneer nu eigenlijk sprake is van vliegenoverlast. Bewoners van Heijplaat verzamelen in hun buurt vliegenmonsters, maar ook op twintig plekken buiten Heijplaat, waar geen overlastmeldingen zijn, worden vallen geplaatst.

"Want wat is normaal qua hoeveelheid vliegen? Dat is nooit vastgesteld en daarom wordt er nu onderzoek gedaan waarbij ook in andere wijken de hoeveelheid vliegen wordt gemonitord. Ik krijg er elke week rapporten over en daarin zie je al verschillen ontstaan tussen Heijplaat en andere delen van Rotterdam", zegt Groen. Dat onderzoek loopt nog tot september. Naast het onderzoek worden ook putten in de straten op Heijplaat vaker schoongemaakt en worden ondergrondse containers vaker geleegd.

De bewoners staan tot die tijd met hun rug tegen de muur. "Wij kunnen als bewoners niet veel, want het is iets tussen DCMR en Suez. We zouden dan zelf een rechtszaak moeten aanspannen, maar de kans van slagen daarvan is minimaal."