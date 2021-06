Van respect voor de natuur tot emotioneel van de zwarte specht: hoe weerman Ed Aldus van vogelspotten zijn grote passie maakte

Vanaf dinsdag 8 juni neemt Ed ons mee in zijn wereld als vogelaar. In het programma Ed Ziet Ze Vliegen, te zien op TV Rijnmond, trekt hij samen met boswachters en vogelmaten naar de mooiste plekken om meer te zien en te leren over de wonderlijke wereld van het vogelspotten. Als opwarmertje spreken we vast met Ed over zijn grote passie.

We kennen je natuurlijk als weerman, maar wat betekent het vogelspotten voor jou?

"Rust. Dat vooral. De natuur opzoeken. Fotograferen en vogelen doe ik al jarenlang, maar het heeft sinds vorig jaar een enorme vlucht genomen. Het is wel een beetje doorgeslagen zeg maar", lacht hij. "Voor vorig jaar maakte ik misschien vijf goede foto's per week, nu zijn dat er vijftig. In totaal schiet ik nu duizenden foto's per week."

"Het betekent voor mij ook dat ik een keer een hobby heb. Ik was buiten het weer altijd bezig met... het weer. Omdat dat ook eigenlijk mijn hobby is. Dus ik deed niets anders. Nu heb ik vogelen erbij, het is ook wel eens leuk dat je iets anders kunt doen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die passie hebben voor hun werk, maar in hun vrije tijd niet doorgaan met werken. Ik deed dat wel. Dit is ook een manier om te ontladen."

De roerdomp | Foto: Ed Aldus

Wat maakt een goede vogelspotter?

"Dat je in ieder geval de natuur respecteert, dat is het allerbelangrijkste. Het loopt de spuigaten uit tegenwoordig, mensen vertrappen de natuur gewoon. Ook vogelaars, om het beste plaatje te maken. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Kijk, ik wil ook het beste plaatje maken. Maar als het niet vandaag komt, dan doe ik het morgen. Je moet niet over hekken klimmen en afgesloten gebieden betreden. Dat soort dingen. De vogel gaat altijd voor het plaatje."

"En dan denk ik wel dat het in je moet zitten. Je moet wel feeling hebben met je camera. Het gaat niet zo van: ik koop even een camera en maak een prachtige vogelfoto. Het komt echt wel aan op ervaring. Je moet dondersgoed weten hoe je camera in elkaar zit. En uiteindelijk kun je een hele dure camera hebben; als je geen compositie kan maken houdt het ook op. Je moet dus oog voor fotografie hebben."

Wat is de meest bijzondere vogel die je ooit hebt gefotografeerd?

"Poeh... De ijsvogel, de zeearend, de woudaap, de roerdomp, blauwborstjes... er zijn zoveel mooie vogels, een specifieke nummer één is wel lastig. Ik vind zoveel vogels mooi. De appelvink, de buizerd, uilen, de draaihals... Ik heb er al zoveel gefotografeerd, niet normaal", zegt hij met een lach.

"De zwarte specht is dan ook wel heel bijzonder, die heb ik zo'n twee weken geleden nog gefotografeerd op de Veluwe. Toen ik die aan hoorde komen en de jonkies uit het hol kwamen, raakte ik wel ontroerd. Ik kreeg gewoon tranen in m'n ogen! Die zwarte specht is echt groot en die ging zo tekeer richting de jonkies, en andersom ook. Dat raakte me enorm."

De zwarte specht met jonkies | Foto: Ed Aldus

Heb je nog een vogel op je bucketlist staan? Eentje die je koste wat het kost vast wil leggen?

"Het gaat hard allemaal, toevallig heb ik pas in Ameide nog vijf vogels gezien die ik nog nooit had gespot. De woudaap zou ik dan nog wel een keer willen zien. Ook de purperreiger, die heb ik nu alleen vliegend gefotografeerd, maar zou ik ook graag nog een keer vastleggen als hij zit. Zo blijven er altijd vogels die af en toe Nederland aan doen omdat ze verdwaald zijn of meegevoerd worden, wat het bijzonder maakt om ze te fotograferen.

In Barendrecht was vorig jaar bijvoorbeeld een roze spreeuw, ik had er toen ook nog nooit van gehoord. Dat is dan weer schitterend om te zien. Maar eigenlijk vind ik alles leuk om te fotograferen. Er komt voorlopig ook nog geen einde aan deze hobby. Als ik iets doe sla ik ook altijd wel een beetje door hoor, ik wil dan de beste spullen en ben heel kritisch op mijn foto's."

Tekst gaat verder onder de foto.

De woudaap | Foto: Ed Aldus

Kun je al een tipje van de sluier oplichten over een leuk moment uit Ed Ziet Ze Vliegen?

"De eerste aflevering is al heel gaaf. We zouden gaan voor de geoorde fuut maar kwamen ineens de steltkluut tegen. Dat is best een bijzondere vogel. Daar raakte ik wel opgewonden van", zegt hij. "De tweede aflevering gaan we met boswachter Thomas van der Es op zoek naar de visarend, dat was ook heel tof. Ik heb die visarend zien broeden, dan zie je dat koppie van die visarend zo kijken, heel gaaf. Maar die foto mag ik pas delen tijdens de uitzending, omdat er anders veel te veel mensen op het nest af komen."

Waarom moeten we naar het programma gaan kijken?

"Ik denk dat het echt wel heel leuk en interessant is. Mensen kennen mij vooral van een beetje gekkigheid, maar ik wil dat niet meer. Ik denk dat dit heel leerzaam is met mooie beelden. Het is echt een documentaire. En in de derde aflevering gaan we met een jongen van 19 op pad. Die is helemaal bezeten van vogels, juist om te laten zien dat er ook bij de jongere generatie heel veel vogelgekkies tussen zitten."

"We gaan naar de oude Biesbosch, nieuwe Biesbosch, Oostvaardersplassen, Goeree-Overflakkee en nog veel meer. Als je natuurprogramma's leuk vindt, ga je dit ook leuk vinden. En het is ook zo voorbij, want een aflevering duurt maar tien minuten."

Ed Ziet Ze Vliegen is vanaf 8 juni elke dinsdag te zien op TV Rijnmond, rond 17:15 uur. Bekijk hierboven de promo.